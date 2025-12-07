Мои заказы

Автопешеходная экскурсия по ключевым локациям города
Мы познакомим вас с Минском разных эпох — от времён основания до наших дней.

Покажем основные локации столицы — Верхний город, Троицкое предместье, исторические площади и современные проспекты. Будем ехать на комфортабельном авто и выходить на прогулки по самым знаковым местам.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Площадь Независимости, костёл Святого Симеона и Елены, Дом правительства.
  • Площадь Свободы и Верхний город — исторический центр Минска.
  • Храм Всех Святых в память о жертвах, служивших спасению Отечества.
  • Проспект Победителей со множеством спортивных объектов, главный из которых — «Минск Арена».
  • Проспект Независимости и его архитектура в стиле сталинского ампира.
  • Национальная библиотека республики Беларусь — символ знаний в форме алмаза.
  • Театр оперы и балета, который пережил Великую Отечественную войну.
  • Троицкое предместье — квартал 19 века.
  • Остров слёз на реке Свислочь.

Организационные детали

Едем на автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Citroën Space.
Tourer или аналогичном
  • Все здания осматриваем снаружи
  • Оставшаяся сумма оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Денис
    Денис — ваша команда гидов в Минске
    Провели экскурсии для 39 туристов
    Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.

