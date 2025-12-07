Мы познакомим вас с Минском разных эпох — от времён основания до наших дней.
Покажем основные локации столицы — Верхний город, Троицкое предместье, исторические площади и современные проспекты. Будем ехать на комфортабельном авто и выходить на прогулки по самым знаковым местам.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Независимости, костёл Святого Симеона и Елены, Дом правительства.
- Площадь Свободы и Верхний город — исторический центр Минска.
- Храм Всех Святых в память о жертвах, служивших спасению Отечества.
- Проспект Победителей со множеством спортивных объектов, главный из которых — «Минск Арена».
- Проспект Независимости и его архитектура в стиле сталинского ампира.
- Национальная библиотека республики Беларусь — символ знаний в форме алмаза.
- Театр оперы и балета, который пережил Великую Отечественную войну.
- Троицкое предместье — квартал 19 века.
- Остров слёз на реке Свислочь.
Организационные детали
Едем на автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Citroën Space.
Tourer или аналогичном
Все здания осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
