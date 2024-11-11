Уже при первом знакомстве с Ельней вопрос: «А что интересного можно увидеть на болоте?» отпадает раз и навсегда! Это крупнейший в Белоруссии и пятый по величине в Европе болотный массив, где можно найти до 130 видов птиц и сотни сосудистых растений. Я покажу вам залитые водой сфагновые мхи и сосны бонсай, леса и озёра, которые хранят свои истории и секреты.

Описание экскурсии

Наш маршрут протянется на несколько километров, но устать вы не успеете — идти будем в размеренном темпе. Во время прогулки вы насладитесь уникальной атмосферой болотного массива с его чистейшим воздухом и мощнейшей энергетикой, а я расскажу:

Как на территории нашей страны возникла необычная природная зона — лесотундра

Для каких птиц болото выполняет роль дома или места отдыха

Сколько веков существует Ельня (гарантирую, вы удивитесь!)

По лучшим местам «европейской Амазонии»

На территории болотного массива проложено несколько маршрутов. Если планируете просто погулять, без походной экипировки и непромокаемой обуви, будем ходить по обустроенным тропам и деревянным настилам. А если возьмёте с собой резиновые сапоги, то сможете:

Посетить 3 озера, которые спрятались в глубине Ельни

Рассмотреть живописные сосны бонсай и большие массивы сфагнума

Подняться на смотровую вышку высотой 10 метров

Исследовать структуру и ландшафт природного памятника

Организационные детали