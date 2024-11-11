Уже при первом знакомстве с Ельней вопрос: «А что интересного можно увидеть на болоте?» отпадает раз и навсегда! Это крупнейший в Белоруссии и пятый по величине в Европе болотный массив, где можно найти до 130 видов птиц и сотни сосудистых растений.
Я покажу вам залитые водой сфагновые мхи и сосны бонсай, леса и озёра, которые хранят свои истории и секреты.
Я покажу вам залитые водой сфагновые мхи и сосны бонсай, леса и озёра, которые хранят свои истории и секреты.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание экскурсии
Наш маршрут протянется на несколько километров, но устать вы не успеете — идти будем в размеренном темпе. Во время прогулки вы насладитесь уникальной атмосферой болотного массива с его чистейшим воздухом и мощнейшей энергетикой, а я расскажу:
- Как на территории нашей страны возникла необычная природная зона — лесотундра
- Для каких птиц болото выполняет роль дома или места отдыха
- Сколько веков существует Ельня (гарантирую, вы удивитесь!)
По лучшим местам «европейской Амазонии»
На территории болотного массива проложено несколько маршрутов. Если планируете просто погулять, без походной экипировки и непромокаемой обуви, будем ходить по обустроенным тропам и деревянным настилам. А если возьмёте с собой резиновые сапоги, то сможете:
- Посетить 3 озера, которые спрятались в глубине Ельни
- Рассмотреть живописные сосны бонсай и большие массивы сфагнума
- Подняться на смотровую вышку высотой 10 метров
- Исследовать структуру и ландшафт природного памятника
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер из Минска и обратно (около 4 часов в одну сторону, 250 км), услуги гида, экстренная аптечка, раздаточный материал
- Поездка проходит на Chrysler Grand voyager 2003
- Рекомендую взять с собой резиновые сапоги и питьевую воду
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет (желательно)
в будние дни в 10:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
|Дети до 16 лет
|3 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М Восток в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
В 2016 году мы семьей перебрались из Минска в край безмятежной тишины, озёр и серых журавлей вблизи самого большого болотного массива Ельня. Спустя 3 года реконструкции своей усадьбы, создания иЗадать вопрос
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