Индивидуальный обзорный тур по Минску — это возможность увидеть столицу так, как удобно именно вам. Без большой группы, спешки и фиксированного сценария.
Гид станет вашим проводником по городу, расскажет истории, которые не всегда услышишь на групповых экскурсиях, и откроет как главные символы Минска, так и его скрытые уголки.
Описание экскурсииПочувствовать атмосферу города Индивидуальный обзорный тур идеально подойдёт, если вы хотите за короткое время составить целостное впечатление о городе и по-настоящему почувствовать его атмосферу. Маршрут прогулки • Экскурсия начинается в центре города — на площади Независимости у Красного костёла. Вы узнаете о его драматичной истории и роли в жизни столицы • Затем вас ждёт прогулка по проспекту Независимости с его величественной архитектурой.
- Экскурсия по Верхнему городу — историческому центру Минска с уютными улочками, старинными домами и атмосферой средневекового города. Здесь вы увидите Ратушу — символ Минска, услышите о её истории, архитектурных особенностях и значении для жителей города.
- Троицкое предместье — старый квартал Минска с атмосферными домиками и видом на реку Свислочь.
- Остров Слёз — трогательный мемориал воинам-интернационалистам.
- Уютные дворики и улочки, где сохранился особый колорит города.
• При желании маршрут можно адаптировать: уделить больше внимания архитектуре, религиозным памятникам, советскому наследию или современным арт-локациям. Важная информация:
- Оплата — в белорусских рублях по курсу НБРБ.
- Экскурсию проведёт опытный сертифицированный гид.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Независимости
- Красный костёл (костёл Святого Симеона)
- Верхний город
- Ратуша
- Троицкое предместье
- Остров Слёз
- Уютные дворики и улочки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: БГПУ имени Максима Танка
Завершение: Центр города (точное место окончания может меняться в зависимости от маршрута)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Это была одна из самых чудесных экскурсий. Экскурсовод Ольга ни только профессионал свое дела, но и безумно интересный человек, обладающий таким глубоким познанием и знаниями. Я прям ооочень рекомендую всем, всем - те кто впервые в Минске и кто не в первые, так как это будет для всех интересно и любопытно!!!!
