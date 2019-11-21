27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Минск вчера и сегодня
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!