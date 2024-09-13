27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Минск раскроется перед вами — через старинные храмы Верхнего города, остатки городища 11 века, уютные улочки Троицкого предместья и зелёные проспекты столицы.
Вы посмотрите на город глазами минчан и поймёте, почему он, несмотря на все выпавшие на его долю разрушения, с каждым возрождением становится только краше.
Вы посмотрите на город глазами минчан и поймёте, почему он, несмотря на все выпавшие на его долю разрушения, с каждым возрождением становится только краше.
Описание экскурсии
Исторический центр
- Пройдём по площади Верхнего города и увидим чудом сохранившиеся храмы и монастыри.
- Вы услышите о религиях и архитектурных стилях, перемешанных в городе, его многонациональном характере и толерантности.
- Зайдём в Собор Святого Духа с чудотворной иконой — оберегом Минска.
Остатки городища 11 века
- Со смотровой площадки увидите остатки городища Минска 11 века.
- Мы расскажем историю возникновения города и его названия, поделимся мифами и легендами.
Троицкое предместье
- Прогуляемся по уютному предместью и представим, какой здесь была жизнь в 19 веке.
- Побываем на Острове слёз — памятнике воинам-афганцам.
Современный Минск
- Проедем по одной из самых длинных улиц Европы — проспекту Независимости — и зайдём в холл необычного здания библиотеки.
- Заглянем на проспект Победителей с зелёными зонами, спортивными комплексами и гармоничной застройкой города-мечты.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичном по комфортабельности. С вами будут гид из нашей команды и водитель.
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от поездки в Минск. Были компанией подруг 6 человек 2 дня. Очень насыщенная программа! Погода была за нас! Экскурсоводы нам достались самые лучшие! Первый день обзорная
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В Минск с сестрой приехали первый раз и, к сожалению, только на два дня. Поэтому задача стояла непростая: нужен был хороший гид, который сможет нам за ограниченное время рассказать максимум
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Е
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по Минску 08 мая и по замкам 09 мая 2025 года! Получили большое удовольствие! Спасибо!!!
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Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была не сухим изложением фактов, а настоящей живой беседой. Огромное спасибо организаторам и гиду!
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Т
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно, чувствуется огромная любовь экскурсовода к своему городу!
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Огромное спасибо за отличную экскурсию. У нас был гид Наталья, очень всё понравилось, рекомендую! Всегда беру экскурсию в первый день приезда в город, чтобы получить сразу больше полезной информации для дальнейшего путешествия.
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