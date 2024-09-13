27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

по городу и посещение Музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий "Дудутки" с замечательной Натальей был очень интересный, познавательный и увлекательный. Наталья знает о своей любимой стране! Очень рекомендую посетить любую из ее экскурсий!

Второй день с нами был молодой экскурсовод Александр, с ним мы отправились в замки! Замки Мира и Несвежа думаю не нуждаются в отзывах, они прекрасны! Не менее нас порадовал Александр! Экскурсия с ним пролетела незаметно, умный, хорошо образованный, он сделал наше пребывание в этой поездке незабываемой! В дороге он предложил нам квест по белорусскому языку, были сладкие призы победителям. А уж как он знает историю своего края! Спасибо, Саша!

И отдельное спасибо нашему замечательному водителю Дмитрию! Очень профессиональный, обходительный и внимательный молодой человек! Всегда помогал нам, уже не очень молодым женщинам при посадке и выходе из минивэна. Дима, спасибо за водичку, очень была приятна такая забота о пассажирах. Спасибо, Минск!!!!!!!!!!!!