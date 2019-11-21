27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Минск — город мечты

Взглянуть на город глазами коренного жителя и очароваться его гармонией на полной обзорной экскурсии

Элеонора
Задать вопрос
Элеонора – ваш гид
Я — коренная минчанка, горжусь своим городом и постараюсь сделать так, чтобы, узнав о его прошлом и настоящем на моей экскурсии, вы тоже его полюбили.

Чтобы понять, почему много раз горевший и разрушавшийся он все же жив и с каждым своим возрождением становится только краше, нужно взглянуть на него глазами минчанина.
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии27 отзывов
4.85
Минск — город мечты
Минск — город мечты

Что вас ожидает

  • Исторический центр. Мы пройдем по площади Свободы — бывшей площади Верхнего города, Соборной. Увидим сохранившиеся чудом храмы и монастыри: базилианские, бернардинские, иезуитский. Я покажу, как выглядели эти памятники до перестройки и объясню, какой огромный труд проделали реставраторы, чтобы мы вновь могли любоваться Старым городом. Я расскажу о религиях и архитектурных стилях, перемешанных в городе, о его многонациональном характере и толерантности.
  • История города. Мы поcетим место возникновения города на берегу реки Свислочь и увидим остатки городища Минска 11 века. Я расскажу историю возникновения города, его названия, о перипетиях его жизни.
  • Уютное прошлое и гармоничное настоящее. Мы прогуляемся по уютному Троицкому предместью и увидим жизнь города 19 века. А контрастом станет знакомство с городом современным: широкими и просторными проспектами сталинского ампира, площадями и памятниками города: Независимости, Победы, Октябрьской. Взглянув на национальную библиотеку, вы попробуете ответить вопрос: так самое красивое или самое необычное здание города перед вами? Я покажу вам город будущего: наш проспект Победителей с зелеными зонами и спортивными комплексами. Уверена, вы поймете, как удобно, продумано и гармонично течет жизнь в городе, который задумывали и строили как город-мечту. И он оправдал все ожидания.

Организационные детали

  • Мы будем останавливаться в наиболее интересных местах города:
    — Площадь Свободы (исторический центр, с посещением Кафедрального собора Св.Духа)
    — Троицкое предместье, Остров Слез
    — Площадь Независимости (административный центр города, посещение Красного костела)
    — Национальная библиотека (выход и посещение холла библиотеки).
  • Я могу скорректировать программу и маршрут по вашему желанию
  • Обратите внимание на необходимость транспорта (не включен в стоимость) для этой экскурсии!
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты
Минск — город мечты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Элеонора
Элеонора
Мне 50 лет. Я профессиональный гид. Закончила БГУ по специальности «Краеведение.Туризм» Отметила 30-летие своей работы по специальности. Долгое время работала в музее «Дудутки». Являюсь автором экскурсии в этом музее, читаю лекции для будущих экскурсоводов. Люблю этнографические, исторические, архитектурные экскурсии. Очень хочу, чтобы все приезжающие в Минск гости замечали не только его чистоту и порядок, но и знали ту непростую историю, которая выпала на его долю.
Напишите мне

27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 ноября 2019
Отличная экскурсия для первого знакомство с замечательным городом Минск. Элеонора интересно рассказала о прошлом и настоящем, познакомила с основными достопримечательностями.
23 октября 2019
Больше спасибо Элеоноре за чудесную индивидуальную экскурсию по Минску. Экскурсия прошла на одном дыхании, полная интересных фактов из истории города, красивейших мест, чувствуется искренняя любовь к родному городу. Очень удочно, что часть экскурсии проходит на автомобиле. Элеонора внимательный собеседник, ответила на все интересующие вопросы, дала подсказки о том, как лучше устроиться и провести время в городе при следующих поездках. Рекомендую экскурсию всем тем туристам, которые впервые оказались в Минске и хотят ближе познакомиться с историей города.
11 августа 2019
Были на экскурсии с детьми, очень понравилось!
17 февраля 2019
Спасибо Элеоноре за прекрасную экскурсию! Мое первое знакомство с городом Минском прошло очень увлекательно. Элеонора профессионал в своей области и человек, который любит свою работу.
19 ноября 2018
Экскурсия прошла с Натальей, Элеонара предварительно предупреждала о возможной замене. Огромной спасибо Наталье за познавательную экскурсию, тактичность в изложении исторических фактов, глубочайшее владение материалом, за искренность и профессионализм.
19 июня 2018
Спасибо экскурсоводу за знакомство с интересным Минском, понравилось!)
18 мая 2018
11 мая мы с группой детей посетили экскурсию по Минску. Экскурсовод Элеонора очень интересно и душевно провела эту экскурсию.Могу с уверенностью сказать,что Элеонора профессионал в своей области и более того человек, который любит свою работу. Три часа пролетели очень быстро и незабываемо, ребятам очень понравилось. Мы хотели бы выразить большую благодарность за удивительно проведённое время.
26 февраля 2018
Спасибо Элеоноре за прекрасную экскурсию! Наше первое знакомство с городом Минском прошло очень увлекательно и ненапряжно. Она учла наши пожелания, предложила маршрут, который был интересен всем членам нашей небольшой компании, увлекла рассказом даже наших мужчин, традиционно нелюбящих экскурсии. В результате, нам всем очень понравился Минск и Беларусь, хотя изначально мы не ожидали больших впечатлений. Отдельное спасибо от моего мужа за стихи на белорусском языке! На протяжении всей поездки он восхищался певучестью и красотой голосов беларусок! Спасибо гиду! Мы уже думаем, что надо обязательно побывать в Беларуси и Минске ещё раз.
11 января 2018
Всей семьей хотим поблагодарить Элеонору за прекрасную экскурсию по чудесному городу. Элеоноре удалось нам показать весь спектр достопримечательностей в исторической перспективе. Мы не ожидали, а дети (9 и 13 лет) все помнят до сих пор! Помимо обширных знаний про свой город и блестящего рассказа Элеонора поделилась с нами своей любовью к Минску - это втройне приятно. Вернемся обязательно! Спасибо большое!
Александр
6 января 2018
Все время проезжали Минск «по-пути» и решили, что это неправильно. Посветили городу целый день и ни разу не пожалели! Современный Минск - это очень интересно, а предновогодний - просто прекрасно!
Спасибо Элеоноре! Профессионально, интересно.
По итогу решили вернуться и остановиться на большее время. К кому обратиться за экскурсиями мы уже знаем!;)
Ещё 17 отзывов

Элеонора проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие по замкам БеларусиПутешествие по замкам БеларусиПутешествие по замкам Беларуси
90 за экскурсию
9 часов
17 отзывов
Замки Мир и Несвиж, дух средневековья и история рода Радзивиллов
Чтобы глубже понять историю Беларуси, мы отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа, которые по праву считаются красивейшими объектами страны. На примере основателей замков, знаменитого рода Радзивиллов, вы узнаете о жизни наших предков, их интригах и политике, их ценностях и идеалах. Эта экскурсия создана для тех, что хочет проникнуться атмосферой Средневековья, познакомиться с богатой историей Беларуси, ее героями и мифами.
Город, которого нет. История Старого МинскаГород, которого нет. История Старого МинскаГород, которого нет. История Старого Минска
35 за экскурсию
2 часа
53 отзыва
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
История Минска долгая и увлекательная, как роман. Жаль, но многочисленные войны и пожары оставили нам мало свидетельств прошлого. Я хочу показать Вам город через века. Наш маршрут пройдет по историческому центру, Верхнему городу и Троицкому предместью. Мы увидим сохранившиеся и восстановленные храмы, монастыри, рядовую городскую застройку. Заглянем в уютные дворики и полюбуемся панорамами города со смотровых площадок. И Минск оживет. Вы увидите его не только современным и динамичным столичным мегаполисом, но и средневековым и немного загадочным. Ведь это город, который надо пройти и почувствовать. Присоединяйтесь!
Понять культуру БеларусиПонять культуру БеларусиПонять культуру Беларуси
60 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Погрузиться в культуру белорусского народа в колоритном этнографическом музее под открытым небом
Понять историю и культуру белорусского народа легче всего, познакомившись с его традиционными ремеслами, бытом, кухней. Лучшего места для такого погружения в Беларусь, чем Дудутки, не придумать. Это музей старинных народных ремесел и технологий. Я работаю в нем практически с момента основания и с радостью проведу по нему экскурсию и погружу вас в атмосферу белорусского провинциального быта.

Обзорные экскурсии в Минске

Ежедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по Минску
10 за человека
2 часа
167 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей. Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города!
О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
32 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
32 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Привет, Минск!Привет, Минск!Привет, Минск!
35 за экскурсию
2.5 часа
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Минск вчера и сегодняМинск вчера и сегодняМинск вчера и сегодня
35 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Многоликий МинскМноголикий МинскМноголикий Минск
35 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Вы погуляете по старым и новым районам Минска, насладитесь его панорамой со смотровых площадок, заглянете в православные и католические храмы и рассмотрите нарядные фасады зданий на проспекте Независимости. Я расскажу, в чём Минск не похож на другие города и какие выдающиеся люди оставили след в его истории.

Выбирайте и другие экскурсии в Минске

Бары и ночная жизньСтарый городПешкомЗа городомТроицкое предместьеВсеГастрономическиеПищаловский замокГрупповыеНеобычные маршрутыКрасный костёлИндивидуальныеОбзорныеСулаСо скидкойМузеи и искусствоНесвижский замокЗамкиЗамок МирНа автомобилеДудуткиНа автобусе