27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть весь Минск - город мечты

Монастыри, городище, Троицкое предместье и сегодняшний день
Минск раскроется перед вами — через старинные храмы Верхнего города, остатки городища 11 века, уютные улочки Троицкого предместья и зелёные проспекты столицы.

Вы посмотрите на город глазами минчан и поймёте, почему он, несмотря на все выпавшие на его долю разрушения, с каждым возрождением становится только краше.
5
103 отзыва
Увидеть весь Минск - город мечты
Увидеть весь Минск - город мечты
Увидеть весь Минск - город мечты

Описание экскурсии

Исторический центр

  • Пройдём по площади Верхнего города и увидим чудом сохранившиеся храмы и монастыри.
  • Вы услышите о религиях и архитектурных стилях, перемешанных в городе, его многонациональном характере и толерантности.
  • Зайдём в Собор Святого Духа с чудотворной иконой — оберегом Минска.

Остатки городища 11 века

  • Со смотровой площадки увидите остатки городища Минска 11 века.
  • Мы расскажем историю возникновения города и его названия, поделимся мифами и легендами.

Троицкое предместье

  • Прогуляемся по уютному предместью и представим, какой здесь была жизнь в 19 веке.
  • Побываем на Острове слёз — памятнике воинам-афганцам.

Современный Минск

  • Проедем по одной из самых длинных улиц Европы — проспекту Независимости — и зайдём в холл необычного здания библиотеки.
  • Заглянем на проспект Победителей с зелёными зонами, спортивными комплексами и гармоничной застройкой города-мечты.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или аналогичном по комфортабельности. С вами будут гид из нашей команды и водитель.
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
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нашей любви и становился другом страны. Нас объединяет профильное образование, опыт работы и творческий подход к каждому заказу. В команду входят как опытные гиды, так и молодые таланты. Мы работаем в едином ключе, стараясь быть одновременно объективными и эмоциональными. Мы специализируемся на истории и этнографии. Для нас главное — не даты и имена, а эмоции и понимание поступков людей. Мы превращаем сухие факты в живую историю, делая персонажей близкими и понятными. При этом наши экскурсии основаны на проверенных знаниях истории, географии и литературы и не искажают действительность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
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2
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Светлана
Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от поездки в Минск. Были компанией подруг 6 человек 2 дня. Очень насыщенная программа! Погода была за нас! Экскурсоводы нам достались самые лучшие! Первый день обзорная
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по городу и посещение Музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий "Дудутки" с замечательной Натальей был очень интересный, познавательный и увлекательный. Наталья знает о своей любимой стране! Очень рекомендую посетить любую из ее экскурсий!
Второй день с нами был молодой экскурсовод Александр, с ним мы отправились в замки! Замки Мира и Несвежа думаю не нуждаются в отзывах, они прекрасны! Не менее нас порадовал Александр! Экскурсия с ним пролетела незаметно, умный, хорошо образованный, он сделал наше пребывание в этой поездке незабываемой! В дороге он предложил нам квест по белорусскому языку, были сладкие призы победителям. А уж как он знает историю своего края! Спасибо, Саша!
И отдельное спасибо нашему замечательному водителю Дмитрию! Очень профессиональный, обходительный и внимательный молодой человек! Всегда помогал нам, уже не очень молодым женщинам при посадке и выходе из минивэна. Дима, спасибо за водичку, очень была приятна такая забота о пассажирах. Спасибо, Минск!!!!!!!!!!!!

Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от поездки в Минск. Были компанией подруг 6 человек 2 дня. Очень
Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от поездки в Минск. Были компанией подруг 6 человек 2 дня. Очень
Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от поездки в Минск. Были компанией подруг 6 человек 2 дня. Очень
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Галина
В Минск с сестрой приехали первый раз и, к сожалению, только на два дня. Поэтому задача стояла непростая: нужен был хороший гид, который сможет нам за ограниченное время рассказать максимум
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о городе и так, чтобы у нас появилось желание приехать вновь. Остановили свой выбор на 3,5- часовой экскурсии на автомобиле. И не прогадали. Гид Марина и водитель Павел оказались людьми приятными и коммуникабельными, поэтому знакомство с городом получилось интересным, легким, запоминающимся. Мы очень благодарны Марине за прекрасный, увлекательный рассказ, она смогла познакомить нас со многими достопримечательностями Минска, очень грамотно выстроила маршрут, учла все наши пожелания, ответила на все вопросы и смогла удивить неожиданным сюрпризом, который скрывает одно из зданий (не поделюсь секретом, сходите на экскурсию сами)). Даже снежная и ветряная погода совершенно не помешала нам увидеть прекрасную архитектуру, необычные памятники, уютные дворики. Время пролетело совершенно незаметно, нам понравился город, и мы обязательно вернемся, чтобы увидеть другие достопримечательности. Всем рекомендуем знакомиться с Минском на экскурсии с Мариной Скарлыгиной! Она - профессионал своего дела (пишу, как коллега по профессии)) Большое спасибо Элеонора, Вы пообещали нам хорошего гида, и обещание свое выполнили.

В Минск с сестрой приехали первый раз и, к сожалению, только на два дня. Поэтому задача
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Е
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по Минску 08 мая и по замкам 09 мая 2025 года! Получили большое удовольствие! Спасибо!!!
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
Выражаем большую благодарность Элеоноре за организацию экскурсий и Наталье, с которой были на обзорной экскурсии по
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Константин
Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была не сухим изложением фактов, а настоящей живой беседой. Огромное спасибо организаторам и гиду!
Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была
Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была
Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была
Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была
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Т
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно, чувствуется огромная любовь экскурсовода к своему городу!
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно,
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно,
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно,
Спасибо большое Марине за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось, было познавательно и не скучно,
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Юлиана
Огромное спасибо за отличную экскурсию. У нас был гид Наталья, очень всё понравилось, рекомендую! Всегда беру экскурсию в первый день приезда в город, чтобы получить сразу больше полезной информации для дальнейшего путешествия.
Огромное спасибо за отличную экскурсию. У нас был гид Наталья, очень всё понравилось, рекомендую! Всегда беру
Огромное спасибо за отличную экскурсию. У нас был гид Наталья, очень всё понравилось, рекомендую! Всегда беру
Огромное спасибо за отличную экскурсию. У нас был гид Наталья, очень всё понравилось, рекомендую! Всегда беру
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