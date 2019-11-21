27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо Элеоноре за прекрасную экскурсию! Наше первое знакомство с городом Минском прошло очень увлекательно и ненапряжно. Она учла наши пожелания, предложила маршрут, который был интересен всем членам нашей небольшой компании, увлекла рассказом даже наших мужчин, традиционно нелюбящих экскурсии. В результате, нам всем очень понравился Минск и Беларусь, хотя изначально мы не ожидали больших впечатлений. Отдельное спасибо от моего мужа за стихи на белорусском языке! На протяжении всей поездки он восхищался певучестью и красотой голосов беларусок! Спасибо гиду! Мы уже думаем, что надо обязательно побывать в Беларуси и Минске ещё раз.