Экспресс-прогулка по Минску

Самое главное за 90 минут

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вы собираетесь в Минск или уже в городе, и у вас совсем нет времени? А так хочется узнать про него чуть больше, чем надписи на улицах? Или может, вам не нравятся длительные прогулки — ведь погода непредсказуема? Выход есть! Я проведу для вас экспресс-экскурсию, которая уместится даже в самое плотное расписание. Будет только важное и интересное!
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Экспресс-прогулка по Минску
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Это будет небольшое путешествие от старого Минска к Минску современному. Мы сравним то, что увидим, с фотографиями предыдущих эпох. Основные точки маршрута: ратуша — Свято-Духов собор — проспект Независимости — Дом правительства — Красный костёл.

Минск, Менск, Рим и многое другое

Вы познакомитесь с жизнью города 1000, 500, 100 лет назад. Пройдёте по самой старой улице и разглядите в современных зданиях величественные культовые объекты довоенного периода. Я расскажу:

  • как и когда Менск стал Минском,
  • какие объекты могли войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО и почему так и не попали в него,
  • что общего у Минска и Рима,
  • как из небольшого города в 5000 человек за 200 лет Минск вырос в 2-миллионную столицу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
18 окт 2023
Отличная экскурсия! 1,5 часа на одном дыхании. Все интересно, хорошая подача информации. Спасибо Алёне!

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Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Ратуша
Популярные места
Красный костёл
Улицы и переулки
Площадь Независимости
Верхний город
Дом правительства

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