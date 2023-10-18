Самое главное за 90 минут
Вы собираетесь в Минск или уже в городе, и у вас совсем нет времени? А так хочется узнать про него чуть больше, чем надписи на улицах? Или может, вам не нравятся длительные прогулки — ведь погода непредсказуема? Выход есть! Я проведу для вас экспресс-экскурсию, которая уместится даже в самое плотное расписание. Будет только важное и интересное!
Ближайшие даты:
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23
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24
окт
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки города
Это будет небольшое путешествие от старого Минска к Минску современному. Мы сравним то, что увидим, с фотографиями предыдущих эпох. Основные точки маршрута: ратуша — Свято-Духов собор — проспект Независимости — Дом правительства — Красный костёл.
Минск, Менск, Рим и многое другое
Вы познакомитесь с жизнью города 1000, 500, 100 лет назад. Пройдёте по самой старой улице и разглядите в современных зданиях величественные культовые объекты довоенного периода. Я расскажу:
- как и когда Менск стал Минском,
- какие объекты могли войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО и почему так и не попали в него,
- что общего у Минска и Рима,
- как из небольшого города в 5000 человек за 200 лет Минск вырос в 2-миллионную столицу.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Немига»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Минске
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран, и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучными
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
18 окт 2023
Отличная экскурсия! 1,5 часа на одном дыхании. Все интересно, хорошая подача информации. Спасибо Алёне!
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