Вы собираетесь в Минск или уже в городе, и у вас совсем нет времени? А так хочется узнать про него чуть больше, чем надписи на улицах? Или может, вам не нравятся длительные прогулки — ведь погода непредсказуема? Выход есть! Я проведу для вас экспресс-экскурсию, которая уместится даже в самое плотное расписание. Будет только важное и интересное!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Это будет небольшое путешествие от старого Минска к Минску современному. Мы сравним то, что увидим, с фотографиями предыдущих эпох. Основные точки маршрута: ратуша — Свято-Духов собор — проспект Независимости — Дом правительства — Красный костёл.

Минск, Менск, Рим и многое другое

Вы познакомитесь с жизнью города 1000, 500, 100 лет назад. Пройдёте по самой старой улице и разглядите в современных зданиях величественные культовые объекты довоенного периода. Я расскажу: