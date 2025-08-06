Индивидуальная
до 4 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
13 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4990 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
Всё самое интересное на Гродненской земле: природа, костёлы и усадьбы
Начало: У станции метро «Восток»
14 дек в 08:15
28 дек в 08:15
4900 ₽ за человека
- ЕЕгорова6 августа 2025Сама экскурсия интересная, очень хороший экскурсовод Нина. Проблемы возникли с оплатой, которая значительно увеличилась по сравнению с заявленной на сайте.
