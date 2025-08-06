Мои заказы

Строчицы – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Строчицы» в Минске, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Несвижский и Мирский замки за 1 день
На машине
8 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанная Беларусь
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
143 отзыва
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
13 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4990 ₽ за человека
«Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
«Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
Всё самое интересное на Гродненской земле: природа, костёлы и усадьбы
Начало: У станции метро «Восток»
14 дек в 08:15
28 дек в 08:15
4900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егорова
    6 августа 2025
    «Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
    Сама экскурсия интересная, очень хороший экскурсовод Нина. Проблемы возникли с оплатой, которая значительно увеличилась по сравнению с заявленной на сайте.
    читать дальше

    Нас также не предупредили, что обед надо оплатить отдельно, в день экскурсии наличными. Наличных не было - остались без обеда. Пункт отправки автобуса не из центра, а от Центральной библиотеки - не совсем удобен.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Строчицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Несвижский и Мирский замки за 1 день
  2. Неизведанная Беларусь
  3. Из Минска - к костёлам западной Беларуси
  4. «Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Красный костёл
  6. Ратуша
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2025
Сейчас в Минске в категории "Строчицы" можно забронировать 4 экскурсии от 4900 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Строчицы», 236 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль