Минск — это не только «Песняры», драники и щавелевые шоты.
Это ещё и главная постсоветская столица порядка и достопримечательность сама по себе! Мы пройдём по аутентичным улицам, на которых по-прежнему можно найти классический сталинский ампир и «советский шик».
Я расскажу невыдуманные истории из жизни города, а фотограф сделает портреты и десяток репортажных снимков.
Это ещё и главная постсоветская столица порядка и достопримечательность сама по себе! Мы пройдём по аутентичным улицам, на которых по-прежнему можно найти классический сталинский ампир и «советский шик».
Я расскажу невыдуманные истории из жизни города, а фотограф сделает портреты и десяток репортажных снимков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Улицы старого Минска
Погуляем по фотогеничным улицам, которые обязательно передадут вам привет из советского прошлого. По желанию заглянем в самый народный общепит Минска, который никогда не получит мишленовскую звезду (хотя кто знает?). Вы услышите историю города, а профессиональный фотограф сделает классные кадры по пути.
Маршрут экскурсии выберем в зависимости от ваших пожеланий:
- На первом маршруте вы узнаете, как проспект Независимости стал главной витриной и гордостью Минска. И почему он так и не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрите лепнину с советской символикой и сделаете заказ в классическом «рэстаране», куда так любят заглянуть работяги с заводов
- На втором маршруте пройдём по послевоенному району столицы, за сохранение которого сейчас активно борются горожане. Вы увидите дворики, в которых до сих пор сушат бельё на верёвках, а также изучите ансамбль из домов, утопающих в зелени. Бонусом я открою вам секрет, почему в этом микрокосме живут по своим правилам
Особое настроение
Чтобы ещё больше погрузиться в атмосферу, предлагаю (но не настаиваю!) подобрать ностальгические образы в духе советского прошлого. При необходимости я помогу вам с референсами и подскажу, где взять одежду, соответствующую духу времени, напрокат.
Организационные детали
- Мы пройдём по первому или второму маршруту на выбор — детали обсудим заранее
- Я проведу экскурсию, а фотограф сделает снимки на профессиональную камеру Canon R6
- В течение недели после экскурсии вы получите около 30 снимков в цветокоррекции — мы отправим ссылку на облачное хранилище
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 198 туристов
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть туристом вЗадать вопрос
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