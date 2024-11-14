Минск — это не только «Песняры», драники и щавелевые шоты. Это ещё и главная постсоветская столица порядка и достопримечательность сама по себе! Мы пройдём по аутентичным улицам, на которых по-прежнему можно найти классический сталинский ампир и «советский шик». Я расскажу невыдуманные истории из жизни города, а фотограф сделает портреты и десяток репортажных снимков.

Описание фото-прогулки

Улицы старого Минска

Погуляем по фотогеничным улицам, которые обязательно передадут вам привет из советского прошлого. По желанию заглянем в самый народный общепит Минска, который никогда не получит мишленовскую звезду (хотя кто знает?). Вы услышите историю города, а профессиональный фотограф сделает классные кадры по пути.

Маршрут экскурсии выберем в зависимости от ваших пожеланий:

На первом маршруте вы узнаете, как проспект Независимости стал главной витриной и гордостью Минска. И почему он так и не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрите лепнину с советской символикой и сделаете заказ в классическом «рэстаране», куда так любят заглянуть работяги с заводов

вы узнаете, как проспект Независимости стал главной витриной и гордостью Минска. И почему он так и не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрите лепнину с советской символикой и сделаете заказ в классическом «рэстаране», куда так любят заглянуть работяги с заводов На втором маршруте пройдём по послевоенному району столицы, за сохранение которого сейчас активно борются горожане. Вы увидите дворики, в которых до сих пор сушат бельё на верёвках, а также изучите ансамбль из домов, утопающих в зелени. Бонусом я открою вам секрет, почему в этом микрокосме живут по своим правилам

Особое настроение

Чтобы ещё больше погрузиться в атмосферу, предлагаю (но не настаиваю!) подобрать ностальгические образы в духе советского прошлого. При необходимости я помогу вам с референсами и подскажу, где взять одежду, соответствующую духу времени, напрокат.

Организационные детали