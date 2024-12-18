Юлиана — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 206 туристов

читать дальше родном городе. Знаю сотни пронзительных историй о человеческих судьбах и рассказываю о людях, которые впереди своего времени не то что на шаг — на несколько остановок. Показываю самые красивые минские парадные и красоту, которую от нас скрывают двери, мимо которых мы проходим каждый день.

Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть туристом в