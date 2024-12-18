Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка

Познакомиться с ключевыми достопримечательностями и сохранить впечатления на атмосферных фото
Город-сказка, город-мечта — это всё о Минске! Для нашей прогулки мы с фотографом бережно отобрали главные символы белорусской столицы, подыскали секретные дворики и записали для вас адреса уютных кафе.

В компании с нами вы узнаете яркие факты о городе и получите колоритные профессиональные снимки на память.
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Ближайшие даты:
18
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание фото-прогулки

В нашей программе:

  • Знаменитые Ворота Минска и самый «открыточный» храм города — костёл святых Симеона и Елены
  • Монументальный проспект Независимости и самая шумная улица Верхнего города — барная Зыбицкая
  • Кафетерий бывшего универсама «Центральный», самого народного общепита Минска — выпьем кофе, рецепт которого не меняется уже много лет
  • Площадь Свободы и новодельный Старый город, он же Троицкое предместье
  • Оперная и балетная сокровищница страны — Большой театр и его музы

По пути я расскажу:

  • Как ленинградский архитектор Иосиф Лангбард повлиял на облик всего Минска
  • Почему проспект Независимости не оценили в ЮНЕСКО
  • Какие жизненные и человеческие драмы помнят старые дома на проспекте Независимости
  • Что за тайны скрывали их знаменитые на всю страну жильцы

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не понадобятся, съёмка происходит на улице
  • После встречи в течение недели вы получите от 30 снимков в цветокоррекции (без ретуши) — мы пришлём ссылку на облачное хранилище
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R6
  • Маршрут и локации могут меняться в зависимости от ваших пожеланий — с акцентом на тут часть истории и культуры Минска, которая интересна вам
  • Сопровождать вас мы будем вдвоём с профессиональным фотографом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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