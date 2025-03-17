С наступлением темноты двери Несвижского замка закроются для посетителей — и откроются для нас! Вас ждут неожиданные встречи с его обитателями, театральные зарисовки о жизни князей Радзивиллов, таинственные лабиринты комнат и одно очень симпатичное привидение. А ещё прогулка по Несвижу и ужин в аристократической обстановке.

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Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Несвижу (2 часа). Вы увидите: Фарный костёл, Ратушу, Слуцкие ворота, Торговые ряды, Английский парк и Замковую башню. Наш профессиональный гид расскажет о прошлом и настоящем города.

Аристократический ужин (1 час). Для вас накроют ужин в ресторане «Гетман», расположенном в крыле Несвижского замка.

Театрализованное представление в Несвижском замке (1,5 часа). При свете фонаря вы заглянете в тайные комнаты, спуститесь в подвалы и другие помещения, куда обычно не пускают гостей. А также узнаете:

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и многое другое!

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