С наступлением темноты двери Несвижского замка закроются для посетителей — и откроются для нас! Вас ждут неожиданные встречи с его обитателями, театральные зарисовки о жизни князей Радзивиллов, таинственные лабиринты комнат и одно очень симпатичное привидение. А ещё прогулка по Несвижу и ужин в аристократической обстановке.
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по Несвижу (2 часа). Вы увидите: Фарный костёл, Ратушу, Слуцкие ворота, Торговые ряды, Английский парк и Замковую башню. Наш профессиональный гид расскажет о прошлом и настоящем города.
Аристократический ужин (1 час). Для вас накроют ужин в ресторане «Гетман», расположенном в крыле Несвижского замка.
Театрализованное представление в Несвижском замке (1,5 часа). При свете фонаря вы заглянете в тайные комнаты, спуститесь в подвалы и другие помещения, куда обычно не пускают гостей. А также узнаете:
- как князья Радзивиллы стали самым богатым родом в Великом княжестве Литовском
- почему въезд в Несвиж стоил один камень
- как создавались театральные спецэффекты в Средневековье
- откуда в Несвижском замке привидение
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с одним из наших гидов
- Время в пути из Минска до Несвижа — 1,5 часа
- В стоимость всё включено: транспорт, ужин, экскурсия по Несвижу, театрализованное представление в замке
- На экскурсию допускаются дети от 12 лет в сопровождении взрослых
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Малиновка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Минске
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я представитель официального туристического агентства в Беларуси. Мы предлагаем нестандартные туры и экскурсии: ночные, костюмированные, интерактивные, театрализованные. Ждём вас!Задать вопрос
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