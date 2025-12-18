Отправляемся в путешествие по Бресту — одному из самых красивых городов страны. На месте вас встретит гид, который проведёт экскурсию по историческому центру и крепости-герою. По желанию можем поехать в Беловежскую пущу — древний заповедный лес, где обитают зубры.
Описание трансфер
Водитель заберёт вас по указанному адресу в Минске, а после путешествия доставит обратно.
В Бресте вы выберете формат прогулки с гидом — пешеходный или автопешеходный. Вас ожидает:
- Прогулка по улице Советской — самой длинной пешеходной улице Беларуси
- История о фонарщике, который каждый вечер вручную зажигает 17 керосиновых ламп
- Николаевская церковь, памятник Тысячелетия Бреста, скульптуры «Сапог» и «Кошелёк»
- Музей железнодорожной техники — с возможностью осмотреть кабины паровозов
- Брестская крепость — четыре укрепления-острова и старинные казематы
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Минска
11:40 — прибытие в Брест
12:00–13:00 — экскурсия по Бресту с гидом
13:00–15:00 — прогулка по Брестской крепости
15:00–16:00 — обед (по желанию)
16:00–17:00 — переезд в Беловежскую пущу (по желанию)
17:00–18:30 — прогулка по пуще
18:30 — выезд обратно в Минск
22:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Volkswagen Passat, Lincoln MKZ или аналогичном и услуги гида в Бресте. Автомобили оборудованы кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть Wi-Fi и питьевая вода
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- По желанию можем добавить посещение Беловежской пущи, детали уточняйте в переписке. Все билеты (в Брестскую крепость, музеи и Беловежскую пущу) вы покупаете самостоятельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 238 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.
