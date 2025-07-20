Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Откройте для себя уникальные места Беларуси, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения
Трансфер в легендарные места Беларуси - Беловежскую пущу и Брестскую крепость - предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать эти знаковые достопримечательности.
В Беловежской пуще можно насладиться природой и посетить Музей природы, а в Брестской крепости - проникнуться историей. Прогулка по центру Бреста с керосиновыми фонарями добавит особого шарма вашему путешествию. Комфортабельный транспорт и опытные водители обеспечат приятную поездку
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер до локаций, которые вы осматриваете самостоятельно.
Сначала отправимся в Беловежскую пущу — дорога займёт примерно 4–4,5 часа. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами Беларуси. При желании сделаем остановку в кафе.
В Беловежской пуще у вас будет примерно 2 часа свободного времени: вы сможете посетить Музей природы и прогуляться по вольерам с дикими животными, а после — вкусно пообедать в местном заведении.
Далее мы отправимся в Брестскую крепость. Дорога до мемориала займёт около часа. Для посещения вам понадобится 1–2 часа.
После осмотра крепости мы проедем по центру Бреста, где вы сможете прогуляться по пешеходной улице: она известна керосиновыми фонарями, которые каждый вечер зажигает фонарщик (прогулка по центру — примерно час).
Организационные детали
Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер
При необходимости можем организовать трансфер из аэропорта — детали в переписке
Входные билеты на все локации и питание вы оплачиваете самостоятельно
Оставшаяся сумма за трансфер оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси.
Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.