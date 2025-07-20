Трансфер в легендарные места Беларуси - Беловежскую пущу и Брестскую крепость - предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать эти знаковые достопримечательности. В Беловежской пуще можно насладиться природой и посетить Музей природы, а в Брестской крепости - проникнуться историей. Прогулка по центру Бреста с керосиновыми фонарями добавит особого шарма вашему путешествию. Комфортабельный транспорт и опытные водители обеспечат приятную поездку

Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер до локаций, которые вы осматриваете самостоятельно.

Сначала отправимся в Беловежскую пущу — дорога займёт примерно 4–4,5 часа. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами Беларуси. При желании сделаем остановку в кафе.

В Беловежской пуще у вас будет примерно 2 часа свободного времени: вы сможете посетить Музей природы и прогуляться по вольерам с дикими животными, а после — вкусно пообедать в местном заведении.

Далее мы отправимся в Брестскую крепость. Дорога до мемориала займёт около часа. Для посещения вам понадобится 1–2 часа.

После осмотра крепости мы проедем по центру Бреста, где вы сможете прогуляться по пешеходной улице: она известна керосиновыми фонарями, которые каждый вечер зажигает фонарщик (прогулка по центру — примерно час).

Организационные детали