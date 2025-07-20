Мои заказы

Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)

Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Откройте для себя уникальные места Беларуси, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения
Трансфер в легендарные места Беларуси - Беловежскую пущу и Брестскую крепость - предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать эти знаковые достопримечательности.

В Беловежской пуще можно насладиться природой и посетить Музей природы, а в Брестской крепости - проникнуться историей. Прогулка по центру Бреста с керосиновыми фонарями добавит особого шарма вашему путешествию. Комфортабельный транспорт и опытные водители обеспечат приятную поездку
5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🕒 Достаточно времени для осмотра
  • 🌳 Природные красоты Беловежской пущи
  • 🏰 Историческая Брестская крепость
  • 🕯️ Атмосферная прогулка по Бресту
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)© Денис
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)© Денис
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Беловежская пуща
  • Брестская крепость
  • Центр Бреста

Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер до локаций, которые вы осматриваете самостоятельно.

Сначала отправимся в Беловежскую пущу — дорога займёт примерно 4–4,5 часа. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами Беларуси. При желании сделаем остановку в кафе.

В Беловежской пуще у вас будет примерно 2 часа свободного времени: вы сможете посетить Музей природы и прогуляться по вольерам с дикими животными, а после — вкусно пообедать в местном заведении.

Далее мы отправимся в Брестскую крепость. Дорога до мемориала займёт около часа. Для посещения вам понадобится 1–2 часа.

После осмотра крепости мы проедем по центру Бреста, где вы сможете прогуляться по пешеходной улице: она известна керосиновыми фонарями, которые каждый вечер зажигает фонарщик (прогулка по центру — примерно час).

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • При необходимости можем организовать трансфер из аэропорта — детали в переписке
  • Входные билеты на все локации и питание вы оплачиваете самостоятельно
  • Оставшаяся сумма за трансфер оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
  • В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Новиченкова
20 июл 2025
Было очень комфортно, водитель Денис - профессионал, прекрасная манера вождения, вежливый, помог решить все вопросы. Поездка очень понравилась.
M
Michael
16 июл 2025
Денис прекрасно провел экскурсию в Беловежскую Пущу и Брестскую крепость! Все прошло вовремя на отличном уровне!
Владимир.
Виктория
Виктория
12 июн 2025
Поездка прошла отлично!
Очень комфортно, вода - конфеты в качестве комплимента!
Рекомендую

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер в Брест и Брестскую крепость из Минска
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в Брест и Брестскую крепость
Индивидуальный трансфер из Минска в Брест - удобный способ посетить Брестскую крепость и насладиться историей Беларуси. Без лишних забот
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
58 отзывов
Групповая
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 ноя в 07:00
29 ноя в 07:00
6560 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске