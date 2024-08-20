Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день

Мы предлагаем вам уникальную возможность всего за один день познакомиться с двумя значимыми местами Беларуси — Брестской крепостью и национальным парком «Беловежская пуща». Эта экскурсия — настоящее путешествие в историю, культуру и природу региона.

Вы увидите цитадель, которая первой приняла на себя удар фашистских войск во время Великой Отечественной войны, а затем отправитесь в умиротворяющие бескрайние леса Беловежской пущи.
4.58
734 отзыва
Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Из Минска в Брестскую крепость Прямо из столицы Беларуси — города Минска — мы отправимся в один из старейших городов республики — Брест. Именно здесь находится трагически известный памятник времен Великой Отечественной войны — Брестская крепость. Вместе с гидом вы пройдете по территории комплекса и узнаете истории героев, которые в полном окружении больше месяца держали оборону. А экспозиция Музея Брестской крепости поможет вам лучше понять, почему фашистская Германия не выиграла ту войну. Реликтовый лес — Беловежская пуща Далее мы посетим настоящий памятник ЮНЕСКО, один из древнейших реликтовых лесов Европы — Беловежскую пущу. Во время обзорной экскурсии по заповеднику вам расскажут о многообразии местной флоры и фауны, о истории этого места и том, как пуще был присвоен заповедный статус. У вас будет достаточно времени для того, чтобы посетить вольеры с дикими животными, сделать красивые фото и поразиться красоте и монументальности беловежского зубра — одного из символов Беларуси.

Экскурсия проводится еженедельно в ПН, СР и Сб в 07:00. Сбор группы в Минске, пр-т Победителей д. 21, парковка рядом с рестораном "Публика"

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16+)180 Br
Детский (до 16 лет)170 Br
Взрослый (16+) без обеда170 Br
Детский (до 16 лет) без обеда160 Br
Взрослый (16+) с обедом190 Br
Детский (до 16 лет) с обедом180 Br
Взрослый (18+)200 Br
Детский (2-17 лет)180 Br
Взрослый (16+) без питания175 Br
Детский (до 16 лет) без питания170 Br
Взрослый (16+) с питанием190 Br
Детский (до 16 лет) с питанием180 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Брестская крепость
  • Национальный парк «Беловежская пуща»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты + экскурсионное обслуживание на территории Брестской крепости
  • Входные билеты + экскурсионное обслуживание на территории Беловежской пущи
Что не входит в цену
  • Обед (оплачивается отдельно, по желанию)
Место начала и завершения?
Пр-т Победителей, 21, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится еженедельно в ПН, СР и Сб в 07:00. Сбор группы в Минске, пр-т Победителей д. 21, парковка рядом с рестораном "Публика"
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 734 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
532
4
130
3
49
2
13
1
10
Д
20 авг 2024
Т
20 авг 2024
Мало времени на экскурсию по территории Брестской крепости. А так все хорошо
А
20 авг 2024
Достаточно объемная экскурсия по времени. Все понравилось, есть на что посмотреть. Прекрасный гид. Единственный минус это жесткий тайминг. По Брестской крепости хотелось бы больше свободного времени для самостоятельной прогулки, территория достаточно большая, за отведенное время хватает только дойти обратно до автобуса.
Е
19 авг 2024
Т
19 авг 2024
А
19 авг 2024
О
19 авг 2024
Мы в восторге! Очень патриотично! Большое спасибо экскурсоводам!
Е
18 авг 2024
Е
17 авг 2024
Очень далеко конечно, но Брест того стоит. Беловежская пуща вообще просто провезли на автобусе, даже не дали погулять и насладится видами и воздухом. Модно не ездить
м
17 авг 2024
Л
17 авг 2024
С
17 авг 2024
Чудесный экскурсовод Елена Николаевна. Во время поездки рассказывала не банальные вещи о городе, а всякие интересные нюансы, пела нам, рассказывала стихи, включала тематическую музыку (Песняров). В общем, было очень приятно
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ехать с ней, учитывая столь дальнюю дорогу (4 часа в одну сторону). Эрудиция и любовь к делу у этого экскурсовода просто зашкаливают. Огромная благодарность. А вот местный гид по Брестской крепости не понравился. Нам попался мужчина, желая уложиться в отведенное время, тараторил все без остановки, благодаря чему спустя какое+то время я перестала улавливать смысл. Конечно, на брестскую крепость отведено очень мало времени. Еле уложились в экскурсию по музею и экскурсию по территории. Свободного времени не осталось. Но все равно впечатления составили. А потом Беловежская пуща. Экскурсия на автобусе по территории заповедника и свободное время на посещение вальеров (кстати, они оплачиваются на месте самими туристами, учтите это. 10 руб взрослый билет, 7 руб детский). Так вот вольеры расположены на протяжении 1,2 км. Но почти все оказались пустыми. Было очень жарко, животные попрятались. Зря потратили время и деньги. Зубров увидели очень вдалеке в вольере. В остальном все нормально. Единственный отрицательный момент - поведение водителя автобуса Александра. Он постоянно ругался на пассажиров, запрещал перекусы на месте, заставлял доедать или выбрасывать продукты на улице. Как-то это неприятно было. Всё-таки дорога дальняя, с 7 утра в пути.

Н
17 авг 2024
Очень мало свободного времени. От слова совсем не было. Скудная экскурсия по Беловежской пуще. Были зимой-смотрели гораздо больше,а в этот раз провезли на автобусе по небольшому участку, высадили обнять дуб - и все. Ехать столько км ради этого та ещё радость. Гид,сопровождающая нас тоже произвела не лучшие впечатления - множество ошибок в речи, в фактах, зачем-то подняла вопрос феминизма.
Н
16 авг 2024
В Белоруссии первый раз. Экскурсию заказали через сайт Спутник. Это оказалось удобно и безопасно. Хотя этот пункт - с обедом или без обеда, Я не разобралась сразу. Оказалось, что без
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обеда, но экскурсовод помог, мы просто доплатили за обед. Спасибо Тимуру. Экскурсовод у нас был прекрасный, увлекательно рассказывал во время движения. Мне было интересно. Конечно, оба объекта, которые мы посетили представляют большой интерес, и их обязательно надо посетить. Но… План экскурсии изменили, и мы поехали сначала в Беловежскую пущу. Это мне не понравилось. К Беловежской пуще водитель подъехал с другой стороны, нас не пустили. Пришлось ещё час ехать. В результате мы ехали в одну сторону около 6 часов с 1 санитарной остановкой. Это безобразие! Заблудились в 3 соснах! Понятно, что это все вопросы к агентству, которое выставило и организовывало экскурсию. В результате мы везде опаздывали. В Беловежской пуще нам дали 30 мин свободного времени. Заявлено было больше. В Брестскую крепость мы опоздали на много. Нам вообще экскурсию не хотели проводить. Потом нам выпихнули согласившегося, видимо, сотрудника, в планы которого, видимо, не входило сегодня проводить экскурсию. . Он пробежал с нами по периметру крепости, перечислил сухие даты. Вообще, впечатление было испорчено. Экскурсовод Тимур обе дороги вел рассказ легко, владея материалом. Было интересно его слушать. . На все вопросы отвечал, все проблемы, с которыми обращались пассажиры, старался решить. Агентству большой -. Сайту +.

В
16 авг 2024
Почти всё впечатление об экскурсии испортила экскурсовод Лариса. Говорит неразборчиво, не совсем интересно, а микрофон не самый качественный. Из четырёх часов рассказа не получилось разобрать вообще ничего. Иногда казалось, что
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она говорит на каком-то непонятном языке. Всю дорогу хотелось просто доехать в тишине. Слава богу в Брестской крепости был другой экскурсовод, которая очень интересно рассказала об истории этого чудесного места. Поездка в Беловежскую пущу - полное разочарование. Покатали нас полчаса просто по лесу, экскурсовод рассказывала про историю обычных деревьев, а в конце привезли обниматься и заряжаться энергией с обычным древним деревом. Мы ожидали, что повезут в этнический музей Беловежской пущи, которая и является визитной карточкой этого места, но видно не судьба. Итого: ужасный экскурсовод, получасовое катание по обычному лесу вместо хорошей экскурсии по Беловежской пуще и добротная экскурсия по Брестской крепости.

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