Мы предлагаем вам уникальную возможность всего за один день познакомиться с двумя значимыми местами Беларуси — Брестской крепостью и национальным парком «Беловежская пуща». Эта экскурсия — настоящее путешествие в историю, культуру и природу региона.
Вы увидите цитадель, которая первой приняла на себя удар фашистских войск во время Великой Отечественной войны, а затем отправитесь в умиротворяющие бескрайние леса Беловежской пущи.
Вы увидите цитадель, которая первой приняла на себя удар фашистских войск во время Великой Отечественной войны, а затем отправитесь в умиротворяющие бескрайние леса Беловежской пущи.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Из Минска в Брестскую крепость Прямо из столицы Беларуси — города Минска — мы отправимся в один из старейших городов республики — Брест. Именно здесь находится трагически известный памятник времен Великой Отечественной войны — Брестская крепость. Вместе с гидом вы пройдете по территории комплекса и узнаете истории героев, которые в полном окружении больше месяца держали оборону. А экспозиция Музея Брестской крепости поможет вам лучше понять, почему фашистская Германия не выиграла ту войну. Реликтовый лес — Беловежская пуща Далее мы посетим настоящий памятник ЮНЕСКО, один из древнейших реликтовых лесов Европы — Беловежскую пущу. Во время обзорной экскурсии по заповеднику вам расскажут о многообразии местной флоры и фауны, о истории этого места и том, как пуще был присвоен заповедный статус. У вас будет достаточно времени для того, чтобы посетить вольеры с дикими животными, сделать красивые фото и поразиться красоте и монументальности беловежского зубра — одного из символов Беларуси.
Экскурсия проводится еженедельно в ПН, СР и Сб в 07:00. Сбор группы в Минске, пр-т Победителей д. 21, парковка рядом с рестораном "Публика"
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|180 Br
|Детский (до 16 лет)
|170 Br
|Взрослый (16+) без обеда
|170 Br
|Детский (до 16 лет) без обеда
|160 Br
|Взрослый (16+) с обедом
|190 Br
|Детский (до 16 лет) с обедом
|180 Br
|Взрослый (18+)
|200 Br
|Детский (2-17 лет)
|180 Br
|Взрослый (16+) без питания
|175 Br
|Детский (до 16 лет) без питания
|170 Br
|Взрослый (16+) с питанием
|190 Br
|Детский (до 16 лет) с питанием
|180 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Брестская крепость
- Национальный парк «Беловежская пуща»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты + экскурсионное обслуживание на территории Брестской крепости
- Входные билеты + экскурсионное обслуживание на территории Беловежской пущи
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается отдельно, по желанию)
Место начала и завершения?
Пр-т Победителей, 21, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится еженедельно в ПН, СР и Сб в 07:00. Сбор группы в Минске, пр-т Победителей д. 21, парковка рядом с рестораном "Публика"
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 734 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
20 авг 2024
Т
Ткачёва
20 авг 2024
Мало времени на экскурсию по территории Брестской крепости. А так все хорошо
А
Александр
20 авг 2024
Достаточно объемная экскурсия по времени. Все понравилось, есть на что посмотреть. Прекрасный гид. Единственный минус это жесткий тайминг. По Брестской крепости хотелось бы больше свободного времени для самостоятельной прогулки, территория достаточно большая, за отведенное время хватает только дойти обратно до автобуса.
Е
Елена
19 авг 2024
Т
Татьяна
19 авг 2024
А
Анна
19 авг 2024
О
Ольга
19 авг 2024
Мы в восторге! Очень патриотично! Большое спасибо экскурсоводам!
Е
Елена
18 авг 2024
Е
Елена
17 авг 2024
Очень далеко конечно, но Брест того стоит. Беловежская пуща вообще просто провезли на автобусе, даже не дали погулять и насладится видами и воздухом. Модно не ездить
м
мясников
17 авг 2024
Л
Лидия
17 авг 2024
С
Светлана
17 авг 2024
Чудесный экскурсовод Елена Николаевна. Во время поездки рассказывала не банальные вещи о городе, а всякие интересные нюансы, пела нам, рассказывала стихи, включала тематическую музыку (Песняров). В общем, было очень приятно
Н
Наталья
17 авг 2024
Очень мало свободного времени. От слова совсем не было. Скудная экскурсия по Беловежской пуще. Были зимой-смотрели гораздо больше,а в этот раз провезли на автобусе по небольшому участку, высадили обнять дуб - и все. Ехать столько км ради этого та ещё радость. Гид,сопровождающая нас тоже произвела не лучшие впечатления - множество ошибок в речи, в фактах, зачем-то подняла вопрос феминизма.
Н
Наталья
16 авг 2024
В Белоруссии первый раз. Экскурсию заказали через сайт Спутник. Это оказалось удобно и безопасно. Хотя этот пункт - с обедом или без обеда, Я не разобралась сразу. Оказалось, что без
В
Вахитов
16 авг 2024
Почти всё впечатление об экскурсии испортила экскурсовод Лариса. Говорит неразборчиво, не совсем интересно, а микрофон не самый качественный. Из четырёх часов рассказа не получилось разобрать вообще ничего. Иногда казалось, что
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