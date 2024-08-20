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обеда, но экскурсовод помог, мы просто доплатили за обед. Спасибо Тимуру. Экскурсовод у нас был прекрасный, увлекательно рассказывал во время движения. Мне было интересно. Конечно, оба объекта, которые мы посетили представляют большой интерес, и их обязательно надо посетить. Но… План экскурсии изменили, и мы поехали сначала в Беловежскую пущу. Это мне не понравилось. К Беловежской пуще водитель подъехал с другой стороны, нас не пустили. Пришлось ещё час ехать. В результате мы ехали в одну сторону около 6 часов с 1 санитарной остановкой. Это безобразие! Заблудились в 3 соснах! Понятно, что это все вопросы к агентству, которое выставило и организовывало экскурсию. В результате мы везде опаздывали. В Беловежской пуще нам дали 30 мин свободного времени. Заявлено было больше. В Брестскую крепость мы опоздали на много. Нам вообще экскурсию не хотели проводить. Потом нам выпихнули согласившегося, видимо, сотрудника, в планы которого, видимо, не входило сегодня проводить экскурсию. . Он пробежал с нами по периметру крепости, перечислил сухие даты. Вообще, впечатление было испорчено. Экскурсовод Тимур обе дороги вел рассказ легко, владея материалом. Было интересно его слушать. . На все вопросы отвечал, все проблемы, с которыми обращались пассажиры, старался решить. Агентству большой -. Сайту +.