В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.
На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
Описание экскурсии
- Вы увидите Красный костёл — самый известный католический храм Минска.
- Погуляете по историческому Верхнему городу, Городскому валу, Революционной улице.
- Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты.
- Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание.
- Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку.
- Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов.
- Раскроете тайну Русского драмтеатра.
- Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города.
Организационные детали
- Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 957 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.
