Утро в городе М: экскурсия только для вас

На прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.

На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
Утро в городе М: экскурсия только для вас© Максим

Описание экскурсии

  • Вы увидите Красный костёл — самый известный католический храм Минска.
  • Погуляете по историческому Верхнему городу, Городскому валу, Революционной улице.
  • Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты.
  • Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание.
  • Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку.
  • Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов.
  • Раскроете тайну Русского драмтеатра.
  • Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города.

Организационные детали

  • Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 957 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.
читать дальше

Так появились единомышленники в Минске — так родилась наша команда). Мы все минчане и очень любим наш чудесный город. Наши экскурсии проходят в формате диалога, без уроков истории, только самая вкусная выжимка из временных летописей. Гости зачастую чувствуют себя нашими старыми знакомыми и друзьями, которые приехали погостить, и насладиться современным мегаполисом.

