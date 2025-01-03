3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
3 янв в 09:20
5 янв в 09:20
29 990₽ за человека
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
Увидеть значимые места страны, посетить всемирно известный нацпарк и окунуться во времена рыцарей
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
20 900₽ за человека
3 дня
Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
Пройтись по роскошным залам средневековых замков и погулять по Минску
Начало: Ж/д вокзал Минска, 10:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
34 118₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На 9 мая»
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