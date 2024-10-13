6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
10 мар в 09:00
14 апр в 09:00
55 000₽ за человека
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
10 мар в 09:00
14 апр в 09:00
45 000₽ за человека
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
7 мар в 20:00
11 апр в 20:00
10 790₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир13 октября 2024Нельзя передать те эмоции, которые мы получили от поездки. Просто РЕКОМЕНДУЮ поехать и посмотреть. Все просто SUPER.
- ГГалина3 октября 2024Интересный и насыщенный тур. Татьяна очень интересно рассказывала, отвечала на наши многочисленные вопросы. В туре есть всё: интересные места, замечательные
- ЕЕлена27 августа 2024Программа отличная - в первый день экскурсия по Минску и рекомендации экскурсоводов о том, где можно провести свободный вечер (каждый
- ННина14 августа 2024Остались исключительно положительные эмоции и прекрасные воспоминания от тура. Самобытная Белоруссия, интересные места, вкусная кухня, волшебная наливка, замечательная компания, …
- ССергей1 августа 2024Впечатляющее путешествие по Белоруссии! Действительное погружение в историю и культуру страны, знакомство с замечательными людьми, мастер-классы, наслаждение природой Беловежской пущи!
- ННадежда3 июля 2024Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур
- ЕЕлена19 июня 2024Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В апреле»
Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Минске в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 10 790 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Минске на 2025 год по теме «В апреле», 11 ⭐ отзывов, цены от 10790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель