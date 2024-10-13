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ищет своё 😉), приличная гостиница. 2й день - средневековые замки. Не верится, что им столько лет! На Мир времени было маловато, хотелось бы еще часок, но тогда сдвинулось бы время возвращения в СПб, а работающим в пн это важно. И сами живописные белорусские виды хороши! Дорога в автобусе утомительна (особенно для длинноногих 🤣), но благодаря организуемым каждые 4часа сан-тех-остановкам - терпимо, можно выйти размять ноги. Рекомендую: надо брать для первого знакомства с Беларусью!