В мае – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Минске, цены от 20 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
На машине
4 отзыва
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
9 дек в 09:00
20 янв в 09:00
43 000 за человека
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
На автобусе
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
Увидеть значимые места страны, посетить всемирно известный нацпарк и окунуться во времена рыцарей
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
20 900 за человека
Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
На машине
3 дня
Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Побродить по пустым залам Несвижского и Мирского замков и примерить старинные платья
Начало: Аэропорт Минска, до 12:00
23 мая в 12:00
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    13 октября 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Нельзя передать те эмоции, которые мы получили от поездки. Просто РЕКОМЕНДУЮ поехать и посмотреть. Все просто SUPER.
  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур
    читать дальше

    включал в себя посещение не только общеизвестных мест, но и хуторе, деревень, усадьб и сел. Там мы увидели какие люди белорусы! Беларусь наша любовь навсегда!

    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В мае»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
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  3. Королевский тур с проживанием в замках и фотосессией в костюмах
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Троицкое предместье
  5. Брестская Крепость
Сколько стоит тур в Минске в октябре 2024
Сейчас в Минске в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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