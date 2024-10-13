читать дальше включал в себя посещение не только общеизвестных мест, но и хуторе, деревень, усадьб и сел. Там мы увидели какие люди белорусы! Беларусь наша любовь навсегда!

Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур