Авторские экскурсии от местных гидов Витебска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Витебске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мелодии витебских улиц
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
11 мая в 09:00
12 мая в 13:00
4400 ₽ за всё до 8 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
«В шоппере с ручной авторской росписью вы обнаружите секретный конверт и отправитесь в самостоятельное путешествие по Витебску»
11 мая в 08:00
13 мая в 08:00
3850 ₽ за всё до 4 чел.
Витебск в годы оккупации и не только - авторская экскурсия
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Витебск в годы оккупации и не только - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Расписание: в понедельник и вторник в 12:00, в среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
11 мая в 13:00
12 мая в 12:00
650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    4 мая 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Идеальный формат для семей с детьми! Интересный маршрут, элемент игры - залог вовлеченности детей в происходящее)
  • С
    Сергей
    4 мая 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Интересный квест. Лёгкий и увлекательный формат
  • Д
    Дарья
    10 января 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово,
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    что Катерина сама передавала материалы (в праздничный день!), сказала нам напутственное слово и дала несколько гастрономических рекомендаций.) Во-вторых, очень профессиональная подача: задания квеста поделены на пять частей, каждая часть в своём конверте, а эти конверты лежат в шоппере - ничего не потеряется. К заданиям прилагается интересная раздатка: копии старинных фотографий, запечатанные сургучом письма, открытки. Интересно не только искать ответы на вопросы, но и разглядывать наполнение конвертов. На маршруте у нас пару раз были затруднения, но нас выручили подсказки (и подсказки, и ответы также есть в наборе). А в последнем конверте ждали милые сюрпризы и поздравление с удачным завершением квеста.) Я думаю, квест здорово нам помог, потому что погода была совсем не праздничная (проливной дождь), а квест мотивировал гулять и смотреть новое. Ну и в таком формате гораздо больше запоминается, чем если бы мы просто ходили по городу. Спасибо за такое приятное знакомство с Витебском!)

    Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после
  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Мелодии витебских улиц
    Отличная экскурсия. Начало и окончание во время, что для нас было важно. Довольны и взрослые, и дети. Всего в меру: истории города, интересных случаев, шуток, неожиданных моментов. Время пролетело незаметно. Однозначно будем рекомендовать Алексея. Еще раз огромное ему спасибо и наилучшие пожелания
  • А
    Александр
    19 августа 2024
    Мелодии витебских улиц
    Интересно, умно, интеллигентно Всем, кто хочет познать и почувствовать Витебск

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Авторские»

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  3. Самое главное
  4. Воскресенская церковь
  5. Ратуша
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в мае 2025
Сейчас в Витебске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4400. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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