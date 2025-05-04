Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
11 мая в 09:00
12 мая в 13:00
4400 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
«В шоппере с ручной авторской росписью вы обнаружите секретный конверт и отправитесь в самостоятельное путешествие по Витебску»
11 мая в 08:00
13 мая в 08:00
3850 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Витебск в годы оккупации и не только - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Расписание: в понедельник и вторник в 12:00, в среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
11 мая в 13:00
12 мая в 12:00
650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна4 мая 2025Идеальный формат для семей с детьми! Интересный маршрут, элемент игры - залог вовлеченности детей в происходящее)
- ССергей4 мая 2025Интересный квест. Лёгкий и увлекательный формат
- ДДарья10 января 2025Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово,
- ООксана6 сентября 2024Отличная экскурсия. Начало и окончание во время, что для нас было важно. Довольны и взрослые, и дети. Всего в меру: истории города, интересных случаев, шуток, неожиданных моментов. Время пролетело незаметно. Однозначно будем рекомендовать Алексея. Еще раз огромное ему спасибо и наилучшие пожелания
- ААлександр19 августа 2024Интересно, умно, интеллигентно Всем, кто хочет познать и почувствовать Витебск
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Авторские»
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