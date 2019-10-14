8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое главное в Антверпене

На прогулке вы увидите все «визитные карточки» города: средневековый Собор Антверпенской Богоматери с причудливой готической башней, площадь Гроте-Маркт с архитектурным ансамблем из цеховых домов, здание Ратуши и старинный дом гильдии мясников. Я расскажу, почему расположенный на обоих берегах реки Схелды город не имеет ни одного моста, в чем его сходство с Роттердамом и как связан с Антверпеном Рубенс. А еще обязательно дам ценные рекомендации: что посетить в свободное время, где вкусно поесть, в каких районах интереснее всего гулять и как общаться с фламандцами.

Город с высоты

Я покажу вам одну из самых маленьких и древних улочек города, первый на европейском континенте небоскреб, потрясающий вокзал и великолепный вид на Антверпен со смотровой площадки музея MAS. А еще — Зеленую площадь, где в Средние века находилось кладбище, церковь святого Карло Борромео, здания различных гильдий и готический собор святого Павла. Вас поразит, как гармонично город сочетает в себе старинный и современный дух, насколько дружелюбные здесь жители и сколько интересных памятников встречается на каждом шагу.