8 отзывов оставили туристы

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Антверпен — история и современность

Знаковые места и великолепные панорамы города на дружеской обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Анастасия
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Анастасия – Гид в Антверпене
Вы погуляете по чудесному фламандскому городу, увидите его основные достопримечательности 🏛️ и услышите их легенды.

Я помогу вам почувствовать богатую историю 📖 Антверпена и погрузиться в его современную жизнь.

Покажу Кафедральный собор, «Дом мясников», Ратушу, здание железнодорожного вокзала и церковь ⛪ святого Карло Борромео — шедевр барокко.

Раскрою тайну самой маленькой улицы и сделаю все возможное, чтобы вы полюбили Антверпен!
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность

Что вас ожидает

Самое главное в Антверпене
На прогулке вы увидите все «визитные карточки» города: средневековый Собор Антверпенской Богоматери с причудливой готической башней, площадь Гроте-Маркт с архитектурным ансамблем из цеховых домов, здание Ратуши и старинный дом гильдии мясников. Я расскажу, почему расположенный на обоих берегах реки Схелды город не имеет ни одного моста, в чем его сходство с Роттердамом и как связан с Антверпеном Рубенс. А еще обязательно дам ценные рекомендации: что посетить в свободное время, где вкусно поесть, в каких районах интереснее всего гулять и как общаться с фламандцами.

Город с высоты
Я покажу вам одну из самых маленьких и древних улочек города, первый на европейском континенте небоскреб, потрясающий вокзал и великолепный вид на Антверпен со смотровой площадки музея MAS. А еще — Зеленую площадь, где в Средние века находилось кладбище, церковь святого Карло Борромео, здания различных гильдий и готический собор святого Павла. Вас поразит, как гармонично город сочетает в себе старинный и современный дух, насколько дружелюбные здесь жители и сколько интересных памятников встречается на каждом шагу.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, приготовьтесь к тому, что ходить придется довольно много
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность
Антверпен — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я живу в Антверпене чуть больше года, но за это время этот город успел стать для меня вторым домом. Мне всегда интересно общаться с новыми людьми, а путешествия — моя страсть. В работе гидом я смогла объединить два этих важных для меня аспекта жизни. До встречи в чудесной Бельгии!
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8 отзывов оставили туристы

14 октября 2019
Экскурсия понравилась. Настя внимательная, рассказывала все подробно, отвечала на вопросы. Все прошло на одном дыхании, даже устать не успели) Помимо рассказа об истории города и достопримечательностях мы получили много рекомендаций: что еще можно посетить, где погулять, в каких интересных заведениях поесть (что попробовать из национальной кухни). Настя так же отвечала на возникающие вопросы еще до нашей встречи, и после …. на протяжении нашего пребывания в Бельгии.... Спасибо!!!
7 октября 2019
Большое спасибо Анастасии за отличную экскурсию! мы узнали много интересных фактов об Антверпене и Бельгии в целом - как исторических, так и современных. Маршрут составлен очень удобно - создаётся целостное ощущение о городе.
7 октября 2019
Великолепная экскурсия с замечательным гидом!!! Узнали много нового и интересного. Спасибо большое!!!!
16 июня 2019
Спасибо, все понравилось!
Светлана
8 мая 2019
Я была в Антверпене впервые и Анастасия всё хорошо и интересно рассказала мне о городе. Я узнала много нового. Несмотря на её юный возраст, мы быстро нашли общий язык)) Она отвечала на все мои вопросы, давала советы. Анастасия - гибкий гид, по моей просьбе изменила место встречи, после окончания экскурсии проводила меня до нужного места. Большое спасибо. Я рекомендую Анастасию другим туристам))
7 мая 2019
Анастасия - гид молодой, но перспективный) Несмотря на плохую погоду, экскурсия получилась интересной. Понравилось и взрослым и ребёнку!
6 мая 2019
Впервые в Антверпене. Анастасия - прекраснейший человек!!!!! Всем, кто хочет посетить Антверпен - рекомендую в качестве гида именно её. Прекрасный знаток как истории, так и современных реалий жизни в Бельгии. Прогуляться с ней по кварталам города было самым настоящим удовольствием. Мы много увидели и ещё больше узнали о жизни мегаполиса. Огромное спасибо Анастасии и спасибо Трипстеру!!!!
20 апреля 2019
Экскурсия понравилась. Анастасия хорошо рассказала о жизни и истории Антверпена. Экскурсия была обширная и интересная..

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