SNURK проводит ещё 1 экскурсию

Антверпен роскошен. Каждый дом, сошедший со страниц волшебной сказки, великолепен, живописен, избыточен. Казалось бы, человеку среди такой роскоши может быть неуютно — известны нам некоторые города, которые не то что путешественников, но и местных жителей под себя подминают😃. Но Антверпен — уютен до невозможности. Как рождество в кругу семьи, как любимая книжка вкупе с любимым же креслом, пледом и коробкой шоколадных конфет. Здесь рядом с королевским декором, ничуть не смущаясь, расположился стрит-арт, на улицах играют музыканты, а в шикарных интерьерах кондитерской подростки со скейтами уплетают пирожные. И, как и положено в настоящей волшебной сказке, на каждом углу в Антверпене — потайные переулки, дворики, дверки, ведущие в другое измерение. Так и будем с вами из прошлого в будущее переноситься, иногда, впрочем, оказываясь и в современной жизни — ничуть не менее интересной и удивительной.

Мы с вами встретимся на роскошной Большой Рыночной площади с великолепным фонтаном Брабо и домами гильдий. Узнаем, почему раньше мимо города проплыть можно было только два раза, где встретить и как победить великана и что за ладошки продаются в доброй половине лавок города. Попробуем оживить прошлое и увидеть, как выглядела эта площадь раньше, чем здесь торговали, как отмечали праздники и кого и за что здесь же и казнили. И конечно, рассмотрим восхитительные дома гильдий и попробуем догадаться, кому какие здания принадлежали. А почему одной из самых богатых и влиятельных гильдий город 🏙️ не дал построить свой дом на площади? А где наверняка прогуливались Брейгель и Рембрандт? Что за зеленый змей живет у нас под ногами? Непременно расскажем.

Мы увидим один из прекраснейших соборов мира с работами Рубенса. И конечно, поговорим о Золотом веке Антверпена и о его невеселом завершении, об императорах и живописцах, о грандиозных празднествах и бунтах. Разберемся наконец, что такое фламандская живопись и чем она отличается от голландской и нидерландской. А заодно вспомним о недоверчивом характере Петра I. И узнаем, какое отношение колокольня собора имеет к Пушкину. А хотите сделать небольшой перерыв и попробовать медового или сваренного монахами траппистского пива в компании с идолами? Запросто!

Мы разыщем с вами уютнейшую обитель удивительного монашеского ордена, найдем самый старый дом с деревянным фасадом и узнаем, что за чудесные люди живут в нем сейчас «счастливо и свободно с их собственным папой», немного попугаем себя в бывшем монастыре ордена Черных сестёр и заглянем в жемчужину антверпенского Барокко — церковь ⛪ Святого Барромео. А по дороге разыщем чудесную лавку броканта, где определенно живут сказки. Разберёмся в многочисленных религиозных орденах, узнаем почему монахи завидовали бегинкам, куда спрятались каналы, кто не давал скучать горожанам своими проказами и чем обязан город мужьям-выпивохам.

Обязательно поговорим про жизнь антверпенцев в XVI–XVII веках: где жили, работали и отдыхали представители разных слоёв общества; как в городе заботились о самых бедных; какие традиции дожили до наших времён. Найдём тайный проход XVI века, заглянем на бывшую кухню 🥧 королевского дворца за необычным шоколадом и в самый старый бар 🍹 Антверпена. Не оставим на этой прогулке 👣 без внимания и воздушные пирожные, пироги, паштеты, сыры, а при желании разберемся, как должно есть улиток и мидий.

А еще мы увидим Королевскую Академию Искусств и древний кампус Антверпенского Университета (закрыты в воскресенье), дом-музей друга Рубенса и мэра Антверпена Николаса Рококса, дом Гильдии Мясников, Замок 🏰 Стеен, старую биржу (закрыта по выходным), городскую важницу, дом Рубенса и самое старое индустриальное печатное предприятие в мире. Узнаем множество легенд и реальных историй, в которые порой и поверить-то сложно. Перепробуем местные вкусности и заглянем во множество двориков, удивительных галерей и прекрасных лавок. И все это — в самом прекрасном, уютном и вкусном городе на свете!

После экскурсии 🧭 можно сходить в музей 🖼 изящных искусств или музей моды, заглянуть в зоопарк, который считается одним из лучших в мире, прогуляться по таинственным подземельям города или пойти на концерт в один из соборов. А можно отправиться по дизайнерским магазинам одежды или на поиски замечательных произведений стрит-арта. Или просто пить пиво на площади, разглядывая прохожих и перебирая в уме самые симпатичные подробности прошедшего дня. Единственное, что вам точно не удастся, так это сразу после экскурсии уехать из города и забыть его. Считайте, что мы вас предупредили!😃