SNURK проводит ещё 1 экскурсию

Антверпен - это не только, как думают некоторые, великолепная площадь с домами гильдий, фонтан ⛲ Брабо, Рубенс, чудные домики XV-XVII веков, вафли, шоколад и отличное пиво. Здесь ведь огромное количество вещей не то что не менее, а, пожалуй, и более интересных и увлекательных. Что вы скажете про застывший в далеком прошлом еврейский квартал и алмазные мастерские? А про восхитительную архитектуру начала XIX века, ар-нуво, удивительную современную - от первого в Европе небоскреба, чуть не самого красивого в мире социального жилья и до сооружений Захи Хадид? А то, что Антверпен - один из мировых лидеров в мире моды, знаете? А про то, что здесь огромное количество действительно выдающегося стрит-арта? Так что если есть у вас в запасе лишний час времени, пойдемте погуляем с вами по “Большому Антверпену”. Туристический центр и мы с вами не минуем, но зато ждет нас огромное количество удивительных открытий и сюрпризов, о которых торопливым путешественникам город 🏙️ рассказывать не станет. И кажется нам, что и уезжать вам из Антверпена после этого путешествия не захочется вовсе.

Мы встретимся с вами на одном из самых красивых 🤩 вокзалов в мире. Не только почувствуем себя королевскими особами, но и поговорим о самой страшной и позорной странице в истории 📖 Бельгии. Заглянем в старейший зоопарк страны и узнаем, что в клетках здесь держали не только животных.

Через самое сердце алмазного квартала - ах, какие нас здесь ждут персонажи, словно сошедшие с иллюстраций романов XIX века - выйдем к Ботаническому саду, служившему аптекарским огородом древнейшему госпиталю Антверпена. Как в то время лечились? От чего помогает сушеная голова паука? Каково на вкус средство от всех болезней? И каким волшебным образом некоторым удавалось после такого лечения даже и выжить? Узнаем!

Но не все же о серьезном! Пора и о желудке подумать. Давайте заглянем в удивительную старинную пекарню, где до сих пор можно попробовать выпечку по рецептам XIX века (закрыта в воскресенье). А рядом - магазин креативного шоколада в бывшем королевском дворце (воскресенье - выходной), а заодно и поставщик Бельгийского Королевского Двора. Его мы тоже не минуем.

Мы увидим с вами первый небоскреб Европы и спустимся в тоннель Св. Анны, чтобы перенестись в начало прошлого века. Поднимемся на лучшую смотровую площадку города (понедельник - выходной) и поглазеем на удивительную современную архитектуру. А уж прогуляться 👣 по району Eilandje, проникаясь романтикой старого порта под морские были и небылицы, мы просто обязаны.

Вместе с вами мы раскроем секрет Зеленой площади и узнаем где собирались Антверпенские масоны, как в городе поселились великаны и где трудится самый шаловливый пастор Бельгии. Заглянем в самую любимую часовню местных жителей и потайной проход 16 века. А что за изобретение антверпенской домохозяйки до сих пор облегчает жизнь местным выпивохам? Непременно покажем и расскажем. И, конечно, не минуем Большую Рыночную площадь с домами гильдий и Фонтаном Брабо и великолепный кафедральный собор. Площадь перед ним заселена удивительными историями, а окрестные домики - не менее удивительными заведениями.

По дороге к памятнику Петру Первому разыщем удивительные, прячущиеся от посторонних глаз живописнейшие лавки, галереи и модные шоу-румы и поглазеем на замечательные образцы стрит-арта. И обязательно попробуем местное пиво в традиционном коричневом баре или в одном из самых необычных пабов в городе (закрыт в понедельник). А со сладкоежками заглянем в самый старый в городе мороженный салон за вкуснейшими брюссельскими вафлями.

И конечно, расскажем вам, где вкусно и красиво поужинать по ценам совсем не туристическим, где вам в потайном подвале на ваших глазах поджарят баранью ножку, а где в компании сотни-другой богоматерей местные гурманы за обе щеки уминают по особому рецепту приготовленное тушеное мясо, запивая его настоящим монастырским или, на худой конец, легким медовым пивом.

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.