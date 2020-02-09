53 отзыва оставили туристы

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Историческая прогулка по Антверпену

Потрясающее наследие могущественного и красивого города эпохи Великих открытий

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии53 отзыва
4.96
Noga
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Noga – Гид в Антверпене
Во время экскурсии 🧭 я покажу город 🏙️, который гремел в эпоху Великих открытий.

Мы поговорим о его истории 📖, а здесь есть о чем поговорить — ведь Антверпен был «центром мира» в XVI-XVII веках, это был город сравнимый разве что с Нью-Йорком сегодняшних дней!
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену

Первый раз я приехала в Антверпен больше десяти лет назад. Город поразил меня своим хитросплетением средневековой истории и современной жизни — интересной, богатой, стильной. Удивило огромной количество мест, куда хочется пойти, показать, провести время — живописные улицы, театры, музеи, кафе и рестораны. Надеюсь, что город удивит вас так же, как и меня.

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется с крепости Стейн на берегу реки Схельды. Мы узнаем об истории и значении антверпенского порта, познакомимся с домами профессиональных гильдий, расположенных на площади перед мэрией. Я расскажу, какие из гильдий были самыми влиятельными. Нам предстоит познакомиться и с главной городской легендой – фонтаном Брабо.

XVII век был золотым веком в искусстве. И тут богатый Антверпен сыграл свою роль. Во время прогулки мы увидим самые красивые церкви города, побываем в старинном квартале, который прекрасно сохранился благодаря усилиям самих горожан, я расскажу о религиозных братствах и об их влиянии на развитие и становление города. И, конечно, мы посмотрим знаменитый городской собор.

А в конце мы заглянем на улицы, связанные с «антверпенской шестёркой», и поговорим о ее влиянии на европейскую моду.

Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену
Историческая прогулка по Антверпену

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Noga
Noga
Уже много лет я постоянно живу и работаю в Бельгии. Сфера моей профессиональной деятельности связана с высокими технологиями в туристической индустрии. Почти всё свободное время посвящаю путешествиям и изучению истории, культуры и искусства Бельгии и Нидерландов. Фландрия занимает в этом исследовании особое место. С удовольствием проведу вас по своим любимым маршрутам и поделюсь самой интересной и важной информацией о фламандских городах и их жителях.
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53 отзыва оставили туристы

9 февраля 2020
Это была наша вторая экскурсия с Нога. Что сказать, без нее мы бы никогда не увидели Антверпен во всей красе!!! Прекрасный исторический город и вместе с тем современный и живой, бурлящий! Поражают знания, которыми обладает эта милая, обаятельная девушка по истории, искусству, культуре, современных реалиях. Темп экскурсии не утомительный, изложение материала доступное, стиль общения приятный – Нога очень отзывчивая и учитывает все пожелания и потребности клиентов. Доброжелательная, веселая, не навязчивая!!Молодец!!! Так держать!!! Видно, что человек действительно увлечен своим делом, а не просто зарабатывает деньги. Спасибо, что такие люди как Нога помогают нам путешествовать и узнавать новые места. Очень рекомендуем!!! Если еще вернемся в Бельгию, то будем ее узнавать только с Нога (мечтаем увидеть с ней Брюгге и Брюссель)! Спасибо большое!!!
Вероника
15 января 2020
Я - опытный путешественник, и мне есть с чем сравнивать. Noga - потрясающий гид, сочетающий в себе все важные для меня качества. Глубокие знания, ответственность, эмоциональная подача, внимание к нам, экскурсантам. Обычно к концу экскурсии я устаю, но с Noga я не устала. Великолепно! Рекомендую ее всем, кто будет заказывать экскурсии в этом регионе. И сама, если приеду еще раз, выберу именно ее.
12 января 2020
Огромное спасибо за очень познавательную экскурсию!!!
29 декабря 2019
Отлично выстроенная структура экскурсии. За 3 часа мы последовательно прошли все основные достопримечательности, связанные с историей города этапы: от его становления - до нынешних дней. На простом, понятном языке, Нога рассказывает о городе, его взаимоотношениях с соседями, эволюции городской архитектуры, развитии искусства, перемежая рассказ интересными фактами и историями, связанными с ключевыми местами/событиями. При желании может порекомендовать интересные места на любой вкус - музеи, рестораны, не туристические места, магазины и проч. Если хочется не просто посмотреть на город, а попытаться понять его, почувствовать его атмосферу, то экскурсия Ноги просто обязательна. Огромное спасибо ей за уделённое время.
16 декабря 2019
Мы очень благодарны Ноге за экскурссию, которая превзошла все нали ожидания. Было очень интересно с таким высоко образованным, интеллигентпым и очень внимательным экскурсоводом. Получили удовольствие. Рекомендуем всем.
Наталия
3 декабря 2019
Отличная экскурсия, как нами хотелось в ней было и про историю города и про современность, про моду и дизайн, что знает не каждый гид. Спасибо большое, Нога, за ваш увлекательный рассказ и знание потаённых мест города.
9 ноября 2019
Нога просто чудесный гид! Познакомила нас с легендами и секретами потрясающего Антверпена и просто влюбила в город!
1 ноября 2019
Нога, большое спасибо за проведение экскурсии. За ваши знания, такт, ненавязчивый рассказ. Мы вдохновились атмосферой и Брюсселя, и мечтаем посетить его в следующем году. Будем рады, если и с Брюсселем познакомите нас вы.
28 октября 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Noga прекрасный гид. Мы с удовольствием окунулись в историю Антверпэна. Спасибо, все было интересно и вкусно.
28 октября 2019
Отличная экскурсия, очень информативная, много практических советов по пребыванию в Бельгии. Рекомендую!!!
Ещё 43 отзыва

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