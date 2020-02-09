53 отзыва оставили туристы

Первый раз я приехала в Антверпен больше десяти лет назад. Город поразил меня своим хитросплетением средневековой истории и современной жизни — интересной, богатой, стильной. Удивило огромной количество мест, куда хочется пойти, показать, провести время — живописные улицы, театры, музеи, кафе и рестораны. Надеюсь, что город удивит вас так же, как и меня.

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется с крепости Стейн на берегу реки Схельды. Мы узнаем об истории и значении антверпенского порта, познакомимся с домами профессиональных гильдий, расположенных на площади перед мэрией. Я расскажу, какие из гильдий были самыми влиятельными. Нам предстоит познакомиться и с главной городской легендой – фонтаном Брабо.

XVII век был золотым веком в искусстве. И тут богатый Антверпен сыграл свою роль. Во время прогулки мы увидим самые красивые церкви города, побываем в старинном квартале, который прекрасно сохранился благодаря усилиям самих горожан, я расскажу о религиозных братствах и об их влиянии на развитие и становление города. И, конечно, мы посмотрим знаменитый городской собор.

А в конце мы заглянем на улицы, связанные с «антверпенской шестёркой», и поговорим о ее влиянии на европейскую моду.