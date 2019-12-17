Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите лучший миниатюрный парк в Европе
Полюбуйтесь величайшими европейскими памятниками культуры, собранными в одном месте
Узнайте историю Евросоюза
Откройте для себя самые популярные достопримечательности Европы в миниатюре. Встречайте памятники со всего континента, воссозданные до мельчайших деталей. Посмотрите на Биг-Бен высотой 4 метра и Эйфелеву башню высотой 13 метров со всеми достопримечательностями, воссозданными в масштабе от 1 до 25.
Полюбуйтесь извержением Везувия и падением Берлинской стены. Посмотрите запуск Ariane V и полюбуйтесь множеством других работающих моделей. И молодые, и старые с удовольствием проведут пару часов, исследуя Мини-Европу.
Посетите увлекательную интерактивную выставку «Дух Европы», которая познакомит вас с историей Европейского Союза и его местом в мире. Каталог, полный интересных анекдотов, включен в покупку взрослого билета.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет
Путеводитель (доступен на нескольких языках)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Домашние животные
Скейтборды
Ролики
Важная информация
Последний вход — за час до закрытия
Детям ниже 115 см не требуется билет
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 687 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Amy
17 дек 2019
(Ирландия)
Было так круто видеть миниатюрные европейские здания / памятники / особенности (и было много из них, с которыми я не был знаком), и есть знаки и руководство, чтобы вы знали, что у каждого из них даже были миниатюрные транспортные средства, фигуры машины и т. д. для большинства из них (и они часто двигались), так что это добавило еще одно измерение режущей кромки. Наша главная проблема заключалась в том, что в тот день, когда мы ездили (понедельник, 9 декабря 2019 года), был абсолютно проливной дождь, поэтому это не было слишком хорошо пытаться смотреть на здания и т. д., пока мы промокли (и мой путеводитель в основном распался). В целом, это был замечательный опыт, к которому я бы с радостью пошел снова (желательно в сухую погоду. )
А
Аноним
18 окт 2019
(Германия)
Мы были там 20 лет назад, и он очень узнаваем. Мелочи, которые можно обнаружить, всегда заслуживают внимания, равно как и актуальность (например, Брексит и человеческая цепь в Восточном блоке). Новые страны ЕС немного более объективны, но их можно расширять.
C
Chané
30 дек 2019
(Великобритания)
Это было хорошо, и детали были потрясающими. Это заняло у нас всего 30 минут или около того, но мы наслаждались прогулками. Мы рекомендуем это!
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