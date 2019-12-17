Откройте для себя самые популярные достопримечательности Европы в миниатюре. Встречайте памятники со всего континента, воссозданные до мельчайших деталей. Посмотрите на Биг-Бен высотой 4 метра и Эйфелеву башню высотой 13 метров со всеми достопримечательностями, воссозданными в масштабе от 1 до 25.

Полюбуйтесь извержением Везувия и падением Берлинской стены. Посмотрите запуск Ariane V и полюбуйтесь множеством других работающих моделей. И молодые, и старые с удовольствием проведут пару часов, исследуя Мини-Европу.

Посетите увлекательную интерактивную выставку «Дух Европы», которая познакомит вас с историей Европейского Союза и его местом в мире. Каталог, полный интересных анекдотов, включен в покупку взрослого билета.