Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Брюссель в шоколаде

Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

166 за экскурсию

Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 53 ч.
Дарья – представитель в Брюсселе
Шоколадные дворцы, шоколадный кролик, шоколадный мальчик, шоколадная страна — приглашаю вас не только погрузиться в средневековый Брюссель, но и узнать, как делается самый вкусный сувенир, который вы когда-либо привозили из путешествия.

Мастер-класс позволит воочию увидеть традиционные технологии шоколатье, снять на видео настоящие реки и фонтаны горячего десерта, а после сделать свои трюфели и конфеты, плитки и шоколадные фигурки.
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде

Что вас ожидает

Сладости своими руками
Мы посетим шоколадную фабрику, на которой вас познакомят с процессом и тонкостями производства вкуснейших сладостей, а затем предоставят все необходимое, чтобы вы приготовили свой шоколадный сувенир. Тема шоколада будет раскрыта полностью. После мастер-класса вы сможете забрать с собой всё рукоделие и заглянуть в магазин при фабрике, где все изделия можно пробовать.

Прогулка по центру
Тур пройдет шоколадно, но диетично, все лишние калории мы сожжем, прогуливаясь по центру любопытными, аутентичными тропами, заглядывая в маленькие магазинчики за шоколадным сувениром, дегустацией или просто поглазеть.
Мы обязательно познакомимся с многоликим, космополитичным Брюсселем. Я расскажу, как шоколад стал традиционным для столь юной нации. Вы увидите свидетельства роскоши влиятельный гильдий, раскроете секрет ассиметричной Ратуши с легендарным архитектором и узнаете, почему хлебный дом также называется королевским. Посмотрим самую разочаровывающую достопримечательность Европы и рассмотрим очень даже впечатляющую шоколадную увеличенную копию.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Можем встретиться у вашего отеля, если вы живете в центре
  • Фабрика проводит мастер-классы по предварительной записи, вход оплачивается отдельно — 45 евро с человека, в другие дни — по договоренности. Возможность записи на мастер-класс уточняйте в переписке.
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде
Брюссель в шоколаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Тружусь для развития туризма в Бельгии уже больше 8 лет. На мой взгляд, в Бельгии — родине ар-нуво, стиля, отражающего характер владельцев домов,— нельзя показывать город отштампованными программами: вы же в Бельгии, она может быть такой разной! Чтобы показать любимую Бельгию большему числу любознательных людей, мы проводим экскурсии командой. Наташа, Оля, Денис, Ангелина и Юля — местные гиды, которые покажут вам страну, в которой живут и очень ее любят.
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Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Брюссель для детейБрюссель для детейБрюссель для детей
124 за экскурсию
2 часа
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Мальчишек и девчонок вместе с родителями приглашаем весело погулять и раскрыть тайны и загадки Брюсселя! Каждый маленький участник получит папку с интересными задачками, вопросами, картинками и историями, чтобы знакомство с городом проходило интересно, а в юных головах закрепились новые знания.

Гастрономические экскурсии в Брюсселе

Брюссель в тарелкеБрюссель в тарелкеБрюссель в тарелке
скидка10%
€140
126 за экскурсию
3.5 часа
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!

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