Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сладости своими руками

Мы посетим шоколадную фабрику, на которой вас познакомят с процессом и тонкостями производства вкуснейших сладостей, а затем предоставят все необходимое, чтобы вы приготовили свой шоколадный сувенир. Тема шоколада будет раскрыта полностью. После мастер-класса вы сможете забрать с собой всё рукоделие и заглянуть в магазин при фабрике, где все изделия можно пробовать.

Прогулка по центру

Тур пройдет шоколадно, но диетично, все лишние калории мы сожжем, прогуливаясь по центру любопытными, аутентичными тропами, заглядывая в маленькие магазинчики за шоколадным сувениром, дегустацией или просто поглазеть.

Мы обязательно познакомимся с многоликим, космополитичным Брюсселем. Я расскажу, как шоколад стал традиционным для столь юной нации. Вы увидите свидетельства роскоши влиятельный гильдий, раскроете секрет ассиметричной Ратуши с легендарным архитектором и узнаете, почему хлебный дом также называется королевским. Посмотрим самую разочаровывающую достопримечательность Европы и рассмотрим очень даже впечатляющую шоколадную увеличенную копию.