Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Брюссель для детей

Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями

Дарья
Дарья – представитель из Брюсселя
Мальчишек и девчонок вместе с родителями приглашаем весело 🥳 погулять и раскрыть тайны и загадки Брюсселя! Каждый маленький участник получит папку с интересными задачками, вопросами, картинками и историями, чтобы знакомство с городом проходило интересно, а в юных головах закрепились новые знания 🎓.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €124 за экскурсию

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Брюссель для детей
Брюссель для детей

Что вас ожидает

Здравствуй, Брюссель
На прогулке 👣 по центру ребята встретят самые интересные достопримечательности 🏛️ Брюсселя: увидят Королевский Дворец, разгадают тайны Бельгийского двора и рассмотрят дома гильдий на площади Гранд Плас. Мы исследуем оригинальный дизайн Площади искусств и попробуем свои силы в ландшафтном дизайне. А еще обратим внимание на Музей 🖼 музыкальных инструментов, поднимемся на его крышу, полюбуемся панорамой и поговорим о том, что такое стиль ар-нуво.

Весело и с шуткой
С городом лучше всего знакомиться в игровой форме: детей ждут непростые, но интересные задания. Им предстоит найти места для символов гильдий и даже одеть знаменитого Писающего мальчика. Ребята поприветствовуют первого рыцаря-крестоносца и изучат его доспехи и великие победы. Откроют для себя переплетения отечественной истории 📖 с историей Бельгии и услышат множество других любопытных и загадочных сюжетов.

Организационные детали

  • Дети должны быть в сопровождении взрослых
  • При себе необходимо иметь ручку, возможно, пару цветных карандашей
Брюссель для детей
Брюссель для детей
Брюссель для детей
Брюссель для детей
Брюссель для детей
Брюссель для детей
Брюссель для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Тружусь для развития туризма в Бельгии уже больше 8 лет. На мой взгляд, в Бельгии — родине ар-нуво, стиля, отражающего характер владельцев домов, — нельзя показывать город отштампованными программами: вы же в Бельгии, она может быть такой разной! Чтобы показать любимую Бельгию большему числу любознательных людей, мы проводим экскурсии командой. Наташа, Оля, Денис, Ангелина и Юля — местные гиды, которые покажут вам страну, в которой живут и очень ее любят.
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Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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