Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Здравствуй, Брюссель На прогулке 👣 по центру ребята встретят самые интересные достопримечательности 🏛️ Брюсселя: увидят Королевский Дворец, разгадают тайны Бельгийского двора и рассмотрят дома гильдий на площади Гранд Плас. Мы исследуем оригинальный дизайн Площади искусств и попробуем свои силы в ландшафтном дизайне. А еще обратим внимание на Музей 🖼 музыкальных инструментов, поднимемся на его крышу, полюбуемся панорамой и поговорим о том, что такое стиль ар-нуво.
Весело и с шуткой С городом лучше всего знакомиться в игровой форме: детей ждут непростые, но интересные задания. Им предстоит найти места для символов гильдий и даже одеть знаменитого Писающего мальчика. Ребята поприветствовуют первого рыцаря-крестоносца и изучат его доспехи и великие победы. Откроют для себя переплетения отечественной истории 📖 с историей Бельгии и услышат множество других любопытных и загадочных сюжетов.
Организационные детали
Дети должны быть в сопровождении взрослых
При себе необходимо иметь ручку, возможно, пару цветных карандашей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Тружусь для развития туризма в Бельгии уже больше 8 лет. На мой взгляд, в Бельгии — родине ар-нуво, стиля, отражающего характер владельцев домов, — нельзя показывать город отштампованными программами: вы же в Бельгии, она может быть такой разной! Чтобы показать любимую Бельгию большему числу любознательных людей, мы проводим экскурсии командой. Наташа, Оля, Денис, Ангелина и Юля — местные гиды, которые покажут вам страну, в которой живут и очень ее любят.