Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Здравствуй, Брюссель

На прогулке 👣 по центру ребята встретят самые интересные достопримечательности 🏛️ Брюсселя: увидят Королевский Дворец, разгадают тайны Бельгийского двора и рассмотрят дома гильдий на площади Гранд Плас. Мы исследуем оригинальный дизайн Площади искусств и попробуем свои силы в ландшафтном дизайне. А еще обратим внимание на Музей 🖼 музыкальных инструментов, поднимемся на его крышу, полюбуемся панорамой и поговорим о том, что такое стиль ар-нуво.

Весело и с шуткой

С городом лучше всего знакомиться в игровой форме: детей ждут непростые, но интересные задания. Им предстоит найти места для символов гильдий и даже одеть знаменитого Писающего мальчика. Ребята поприветствовуют первого рыцаря-крестоносца и изучат его доспехи и великие победы. Откроют для себя переплетения отечественной истории 📖 с историей Бельгии и услышат множество других любопытных и загадочных сюжетов.

Организационные детали