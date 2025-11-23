Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€144
€160 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 дек в 12:30
13 дек в 12:30
€155
€172 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мне очень понравилась экскурсия, насыщенная фактами, интересными местами. Очень подкованный экскурсовод, настолько интересно было слушать, просто не оторваться. Буду рекомендовать всем своим друзьям и родственникам. Лейла влюбила меня в Брюссель
Лейла провела для нас две экскурсии в Брюсселе:"Брюссель и короли" и "Брюссель Брейгеля". Экскурсии очень хорошо дополняли друг друга
На мой взгляд экскурсия очень мало информативна, совершенно неоправданно затянута. Только начало экскурсии внутри церкви святого Николая у вертепа заняло
Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая. Узнали много нового
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле!
Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев.
- ААлекс14 августа 2022Взяло время прийти в себя после вашей сногсшибательной экскурсии. Хочется выразить вам восторг и восхищение. Большое спасибо за столь содержательное объяснение. Мы открыли для себя Брюссель с весьма неожиданной и приятной стороны. Здоровья вам и удачи!
🌹🌹🌹
Мы приехали в Брюссель на 5 дней и выбрали экскурсию с Лейлой в качестве нашево первого знакомства с городом.
Это была наша вторая экскурсия с Лейлой, мы получили представление не только о творчестве Питера Брейгеля, о его жизни
- ВВалентин27 апреля 2019Прекрасная экскурсия в прекрасном городе! Очень знающий и доброжелательный гид. Большое спасибо
