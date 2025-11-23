Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Брюсселе

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Брюсселе на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Брюсселя с XV века до наших дней
Пешая
3 часа
300 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Брюссель Брейгеля
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
На машине
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Пешая
2.5 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€144€160 за всё до 8 чел.
Брюссель в тарелке
Пешая
3.5 часа
-
10%
133 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 дек в 12:30
13 дек в 12:30
€155€172 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ю
    юрий
    23 ноября 2025
    Брюссель: сюр или реализм
    Мне очень понравилась экскурсия, насыщенная фактами, интересными местами. Очень подкованный экскурсовод, настолько интересно было слушать, просто не оторваться. Буду рекомендовать всем своим друзьям и родственникам. Лейла влюбила меня в Брюссель
  • Д
    Дмитрий
    10 июня 2025
    Брюссель Брейгеля
    Лейла провела для нас две экскурсии в Брюсселе:"Брюссель и короли" и "Брюссель Брейгеля". Экскурсии очень хорошо дополняли друг друга и
    читать дальше

    у нас сложилось цельное впечатление о Брюсселе. Лейла очень увлечённый и искренне любящий город человек. Мы узнали очень много нового и лучше поняли сложный и разнообразный Брюссель.

  • Н
    Наталия
    22 февраля 2025
    Брюссель Брейгеля
    На мой взгляд экскурсия очень мало информативна, совершенно неоправданно затянута. Только начало экскурсии внутри церкви святого Николая у вертепа заняло
    читать дальше

    больше 30 минут. Вместо Брейгеля нам рассказывалось о куклах. На всю экскурсию 2 часов было бы предостаточно. При этом Лейла приятный человек, обладающий обширными знаниями. Мы задали много "побочных" вопросов, на которые она ответила. Но сама идея и структура экскурсии мне не понравилась. Возможно, на другой экскурсии осталось бы лучшее впечатление. Если вы не любите нудно и медленно, выберите что-то другое.

  • А
    Анна
    6 января 2025
    Брюссель: сюр или реализм
    Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая. Узнали много нового и
    читать дальше

    интересного о богемной жизни в Брюсселе, посетили любимое кафе сюрреалистов с вкусным кофе и шоколадом.
    Спасибо за возможность увидеть город другими глазами!

  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле!
    Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
    читать дальше

    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

  • А
    Алекс
    14 августа 2022
    Брюссель Брейгеля
    Взяло время прийти в себя после вашей сногсшибательной экскурсии. Хочется выразить вам восторг и восхищение. Большое спасибо за столь содержательное объяснение. Мы открыли для себя Брюссель с весьма неожиданной и приятной стороны. Здоровья вам и удачи!
    🌹🌹🌹
  • С
    Саша
    17 ноября 2021
    Брюссель Брейгеля
    Мы приехали в Брюссель на 5 дней и выбрали экскурсию с Лейлой в качестве нашево первого знакомства с городом. И
    читать дальше

    мы не ошиблись. Лейла не только познакомила нас с Брейгелем но и показала нам город со всеми его секретными тупиками, архитектурными секретами и увлекательной историей. Надеемся встретиться снова:)

  • А
    Анна
    7 марта 2020
    Брюссель Брейгеля
    Это была наша вторая экскурсия с Лейлой, мы получили представление не только о творчестве Питера Брейгеля, о его жизни, и
    читать дальше

    жизни в Брюсселе в частности, познакомились с архитектурой города, с особенностями национального менталитета бельгийцев. Наши экскурсии очень дополнили друг друга. Не будем пересказывать все что мы узнали, это лучше услышать из уст профессионала!) Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, ОЧЕНЬ рекомендуем начать знакомство с Бельгией под опытным руководством Лейлы!!! Мы в восторге!!! 🍺🍺🍺

  • В
    Валентин
    27 апреля 2019
    Брюссель Брейгеля
    Прекрасная экскурсия в прекрасном городе! Очень знающий и доброжелательный гид. Большое спасибо

