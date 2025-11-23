читать дальше

больше 30 минут. Вместо Брейгеля нам рассказывалось о куклах. На всю экскурсию 2 часов было бы предостаточно. При этом Лейла приятный человек, обладающий обширными знаниями. Мы задали много "побочных" вопросов, на которые она ответила. Но сама идея и структура экскурсии мне не понравилась. Возможно, на другой экскурсии осталось бы лучшее впечатление. Если вы не любите нудно и медленно, выберите что-то другое.