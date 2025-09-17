Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Брюссель за один день»
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, Королевские галереи, граффити, шоколад и пиво в баре «Делириум». Уникальная экскурсия по старинным улочкам
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель: экскурсия по средневековому и современному городу
Увидим Нижний средневековый город, Гранд Пляс, «Писающего Мальчика» и Жаннеке-Пис, Королевский дворец и многое другое
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Сегодня в 16:00
15 сен в 10:00
€180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
22 сен в 11:00
23 сен в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
17 сен в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в сентябре 2025
Сейчас в Брюсселе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 427 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь