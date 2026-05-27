Путешествие начинается затемно, когда город только готовится проснуться.
Вы проедете через Видигал, подниметесь на гору Два брата и увидите, как утро окрашивает небо в пастельные тона.
Внизу останутся огни мегаполиса, а перед вами откроются виды на океан, пляжи, лагуны и знаменитые символы страны. Это маленькое приключение с наградой в виде одной из самых эффектных панорам Рио.
Описание экскурсии
- Через фавелу Видигал доберёмся к точке старта и начнём подъём. Вас ждёт пеший маршрут по тропе с постепенным набором высоты. По дороге вы увидите фавелу Росинья и огни ночного города, а ещё понаблюдаете за тем, как утро медленно растекается по каждому уголку Рио.
- На вершине горы вы застанете восход солнца. Отсюда откроется панорама на океан, пляжи Ипанемы и Леблона, лагуну Родригу-ди-Фрейташ, Сахарную голову, статую Христа и зелёные склоны.
- Обратный путь пройдёт уже при дневном свете и покажет маршрут по-новому.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с базовой физической подготовкой. Специальный альпинистский опыт не нужен.
- В апреле оптимальное время начала — 4:00. Так вы успеете подняться на вершину к 5:30, примерно за полчаса до рассвета. В другие месяцы время старта будет меняться в зависимости от времени восхода солнца.
- Трансфер до места старта оплачивается отдельно. Если вам удобнее, организую трансфер из отеля. Для 1 человека или группы до 3 человек доплата составит $80 — такси в этом случае уже входит в стоимость.
- Пеший подъём занимает не меньше часа.
- От места встречи до точки начала восхождения вы поедете на мотоциклах или минивэне.
- По желанию восхождение можно организовать не только на рассвете, но и в другое время.
- Возьмите с собой воду, лёгкую кофту или ветровку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рио-де-Жанейро
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
