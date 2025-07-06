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Чешский Крумлов + замок Глубока

За всю многовековую историю здесь побывало немало известных личностей.

Например, страстный путешественник и известный сказочник Ганс Христиан Андерсен, который однажды посетил этот славный город зимой.

Он был настолько поражен загадочностью и прелестью города, что это его вдохновило на сочинение очень многих образов и персонажей для своих интересных историй.
Чешский Крумлов + замок Глубока
Чешский Крумлов + замок Глубока
Чешский Крумлов + замок Глубока
Ближайшие даты:
6
июл9
июл13
июл16
июл20
июл23
июл27
июл
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Экскурсия в Чешский Крумлов

Чешский Крумлов — это удивительное место, которое стоит посетить. Город, известный как Южная Богемия и Жемчужина Ренессанса, привлекает туристов своей уникальной атмосферой и историческим наследием. Он расположен близко к границе с Австрией, что делает его доступным для путешественников из разных стран.

Природа и реки

Многие, впервые приезжающие в Чешский Крумлов, могут подумать, что город пересекают множество рек. На самом деле, здесь начинается исток реки Влтава, которая, извиваясь, проходит через центр города. Эта река добавляет особый шарм и красоту окружающим пейзажам.

Архитектурное наследие

Чешский Крумлов славится своими уникальными архитектурными сооружениями, которые отражают богатую историю региона. Благодаря этому, город был признан ЮНЕСКО и занесен в список памятников мирового наследия. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться великолепием зданий и атмосферой, которая окутывает этот исторический уголок.

Не упустите возможность посетить Чешский Крумлов и открыть для себя его тайны и красоты!

Ср, Вс

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чешский Крумлов
  • Замок Глубока на Влтавой
Что включено
  • Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Замок Глубока на Влтавой: взрослые = 300 крон, дети = 90 крон.
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь у Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Вс
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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