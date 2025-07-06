Например, страстный путешественник и известный сказочник Ганс Христиан Андерсен, который однажды посетил этот славный город зимой.
Он был настолько поражен загадочностью и прелестью города, что это его вдохновило на сочинение очень многих образов и персонажей для своих интересных историй.
Описание экскурсии
Экскурсия в Чешский Крумлов
Чешский Крумлов — это удивительное место, которое стоит посетить. Город, известный как Южная Богемия и Жемчужина Ренессанса, привлекает туристов своей уникальной атмосферой и историческим наследием. Он расположен близко к границе с Австрией, что делает его доступным для путешественников из разных стран.
Природа и реки
Многие, впервые приезжающие в Чешский Крумлов, могут подумать, что город пересекают множество рек. На самом деле, здесь начинается исток реки Влтава, которая, извиваясь, проходит через центр города. Эта река добавляет особый шарм и красоту окружающим пейзажам.
Архитектурное наследие
Чешский Крумлов славится своими уникальными архитектурными сооружениями, которые отражают богатую историю региона. Благодаря этому, город был признан ЮНЕСКО и занесен в список памятников мирового наследия. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться великолепием зданий и атмосферой, которая окутывает этот исторический уголок.
Не упустите возможность посетить Чешский Крумлов и открыть для себя его тайны и красоты!
Ср, Вс
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чешский Крумлов
- Замок Глубока на Влтавой
Что включено
- Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
- Экскурсионное обслуживание гидом
- Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Замок Глубока на Влтавой: взрослые = 300 крон, дети = 90 крон.