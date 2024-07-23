Замок Глубока – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Глубока» в Праге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
На автобусе
392 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 08:30
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
60 за человека
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
На автобусе
6 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 08:30
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
60 за человека
Замок Орлик и Чешский Крумлов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    23 июля 2024
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    Интересная экскурсия, опытный гид, завораживающие виды с замка и башни Крумлова. Рекомендую экскурсию.
  • И
    Инна
    1 июля 2024
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    Спасибо большое Николаю за интереснейшую поездку в Крумлов! Все было на высшем уровне,без напряжения,хотя дорога занимает 2 часа! Нам понравилось! По дороге на Крумлов заезжали в замок!Потрясающее место. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    15 марта 2024
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    Красивый город,очень понравилась экскурсия. Приятный и знающий гид Мартин. Спасибо
  • T
    Tetiana
    11 ноября 2023
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    В этой экскурсии нам понравилось абсолютно все - от организации, комфортного переезда, продуманного маршрута, вкусного обеда до эрудированного и энергичного
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    гида Алекса с харизмой и отличным чувством юмора! Поездка состоялась в мини-группе из пяти человек, что было удобно и позволило гиду уделить внимание всем туристам и провести экскурсию в дружеской и непринужденной форме. Рекомендуем от всей души, приятные впечатления и отличное настроение гарантированы!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Замок Глубока»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
  2. Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
  3. Замок Орлик и Чешский Крумлов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Замок Глубока" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 340. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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