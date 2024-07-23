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гида Алекса с харизмой и отличным чувством юмора! Поездка состоялась в мини-группе из пяти человек, что было удобно и позволило гиду уделить внимание всем туристам и провести экскурсию в дружеской и непринужденной форме. Рекомендуем от всей души, приятные впечатления и отличное настроение гарантированы!