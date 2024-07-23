11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 08:30
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
€60 за человека
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 08:30
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
€60 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван23 июля 2024Интересная экскурсия, опытный гид, завораживающие виды с замка и башни Крумлова. Рекомендую экскурсию.
- ИИнна1 июля 2024Спасибо большое Николаю за интереснейшую поездку в Крумлов! Все было на высшем уровне,без напряжения,хотя дорога занимает 2 часа! Нам понравилось! По дороге на Крумлов заезжали в замок!Потрясающее место. Рекомендую!
- ААлексей15 марта 2024Красивый город,очень понравилась экскурсия. Приятный и знающий гид Мартин. Спасибо
- TTetiana11 ноября 2023В этой экскурсии нам понравилось абсолютно все - от организации, комфортного переезда, продуманного маршрута, вкусного обеда до эрудированного и энергичного
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Замок Глубока»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Замок Глубока" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 340. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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