Экскурсия «Знатоки средневековья» - это одна маленькая часть одноименного тура, который я провожу для школьников, вот уже 5 лет.

Здесь собраны только самые запоминающиеся истории 📖, которые переплетаются с красивейшими видами Праги.

Пока дети заняты поиском ответов и выполнением заданий, родителям я рассказываю о самом интересном из жизни чехов и ярчайших событиях истории. Удивитесь и посмеетесь – это я вам обещаю.

Мы прогуляемся по Королевской резиденции Пражский град, полюбуемся панорамой Праги, от которой дух захватывает и взглянем на Карлов мост совершенно с другой стороны. А знаменитые пражские часы? Да их можно читать как книгу! Там столько всего!

А вы знаете, как ориентироваться по домовым знакам? Да и что это вообще такое, а? Научу, не переживайте!

А самое главное – детям будет не скучно и интересно. Они посмотрят на историю совершенно другими глазами, и полюбят ее в школе. Да что там дети! Вы, взрослые, тоже не сможете оторваться! Обещаю.

После экскурсии 🧭 – торжественно вручу настоящий паспорт знатока средневековья!

До встречи в Праге!