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Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.

Ольга
Ольга – Гид из Праги
По образования я — преподаватель мировой художественной культуры, и уже давно влюблена в средневековье.

А сейчас с огромным удовольствием вожу экскурсии 🧭 для детей их родителей по Праге.

Вместе со мной вы прогуляетесь 👣 по Праге и всего за одну прогулку узнаете не только ее историю 📖, но и самую важную информацию, которая непременно пригодится вам во время путешествия по этому замечательному городу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €120 за экскурсию

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Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.

Что вы увидите

  • Королевская резиденция Пражский град
  • Мала страна
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Все самые важные и интересные жемчужины Праги
Экскурсия «Знатоки средневековья» - это одна маленькая часть одноименного тура, который я провожу для школьников, вот уже 5 лет.
Здесь собраны только самые запоминающиеся истории 📖, которые переплетаются с красивейшими видами Праги.
Пока дети заняты поиском ответов и выполнением заданий, родителям я рассказываю о самом интересном из жизни чехов и ярчайших событиях истории. Удивитесь и посмеетесь – это я вам обещаю.
Мы прогуляемся по Королевской резиденции Пражский град, полюбуемся панорамой Праги, от которой дух захватывает и взглянем на Карлов мост совершенно с другой стороны. А знаменитые пражские часы? Да их можно читать как книгу! Там столько всего!
А вы знаете, как ориентироваться по домовым знакам? Да и что это вообще такое, а? Научу, не переживайте!
А самое главное – детям будет не скучно и интересно. Они посмотрят на историю совершенно другими глазами, и полюбят ее в школе. Да что там дети! Вы, взрослые, тоже не сможете оторваться! Обещаю.
После экскурсии 🧭 – торжественно вручу настоящий паспорт знатока средневековья!
До встречи в Праге!
Что входит
  • Услуги гида
  • Паспорт знатока средневековья
Что не входит
  • Проездные билеты на общественный транспорт.
  • 24 крон для взрослого
  • 12 крон для ребенка до 15 лет
Начало
🚩 от вашего отеля
Место завершения
🏁 Пражский орлой
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга
Ольга
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