3 отзыва оставили туристы

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Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)

4.7
3 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Индивидуальная пешеходная ночная экскурсия ⛳ по чешской столице. Все самые колоритные и неоднозначные места, архитектурные и культурные объекты, с которыми связано наибольшее количество споров, слухов, домыслов и легенд: дом Фауста, собор Св. Петра, улицы старого города с безглавым рыцарем-тамплиером и Карлов университет с призраком скелета-попрошайки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €75 за экскурсию

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Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Что Вас ожидает
Прага — это город 🏙️, в котором очень сложно отличить вымысел от реальности. Практически у каждого дома, улочки, уголка есть своя история 📖 и своя легенда. Не говоря уже о храмах и замках. Из легенд Праги можно составить многотомное сочинение. Над некоторыми из них до сих пор раздумывают ученые-историки, решая, вымысел это или свершившийся исторический факт. В экскурсионный маршрут МАГИЯ И МИСТИКА ПРАГИ мы включили самые колоритные и неоднозначные места, архитектурные и культурные объекты, с которыми связано наибольшее количество споров, слухов, домыслов и легенд. Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия ⛳ проходит вечером. А в темное время суток Прага имеет совершенно иной облик. К слову, городские власти и архитекторы с помощью подсветки и декораций, выгодно подчеркнули мистический облик города. Нужно отдать им должное, ночная «стобашенная» столица ⭐️ вызывает восторг 🔥 у искателей приключений. Экскурсия проходит с максимальным удобством.
Самые загадочные места Праги

Мест, которые поражают своими удивительными легендами, в Праге несчетное количество. Многие из них приобрели мировую известность именно благодаря таинственным и необъяснимым событиям, которые случаются тут с завидным постоянством. Вот парочка наиболее загадочных:

  • собор Святого Вита с колоколом Зигмунд. Это самый большой колокол в стране. Никто не может даже назвать его точный вес. Предположительная цифра колеблется в пределах 13 — 16 тонн. Звон Зигмунда можно услышать только по большим праздникам. И этому есть причина. Предусмотрительные чехи не хотят лишний раз искушать судьбу. Дело в том, что по преданию, если сердцевина колокола сломается, несчастье постигнет не только того, кто звонил, но и всю Прагу. Пражане даже знают точную цифру, сколько раз и когда колокол выходил из строя. В последний раз — в 2002 году. Тогда Прагу постигло одно из самых страшных наводнений в истории города.
  • Дом Фауста на Карловой площади. По преданию именно через дыру в крыше этого дома Мефистофель вынес душу знаменитого алхимика Фауста. Правдивость легенды подтверждает всевозможная «чертовщина», которая творилась со многими последующими хозяевами дома. Кто-то из них неожиданно получал богатство и бесследно исчезал, кто-то убивал своих родных, кто-то коллекционировал человеческие останки. Странных личностей в истории Фаустова дома немало.
Знаменитые призраки Праги

Пражане очень любят свой мистический город. Более того, искренне любят они и многих призраков, которые населяют «стобашенную». В числе наиболее популярных:

  • Безглавый Рыцарь-тамплиер на белом коне с головой в руках. Его с уверенностью можно назвать самым элегантным и романтичным привидением Праги. Этого красавца можно встретить на улицах Старого города. По поводу того, кто и почему обезглавил тамплиера, существует множество версий. Но путь его спасения предлагается только один: нужно остановить коня и вонзить собственный меч рыцаря ему в сердце. Если хотите увидеть Безглавого Рыцаря, приходите на улицу Liliova в полночь, и может быть именно вы станете тем героем, который подарит несчастному покой;
  • самый колоритный пражский призрак — Скелет-попрошайка. Это дух студента медицинского факультета Карлова университета. Один из профессоров анатомической лаборатории восхищался его высоким ростом и мечтал видеть скелет молодого человека в качестве экспоната. Будучи очень бедным, студент еще при жизни продал свой скелет профессору, а полученные деньги прокутил и пропил. В тот же вечер он был убит в пьяной драке. С тех пор каждую ночь бедный Скелет бродит в окрестностях Каролинума и попрошайничает у пьяных деньги, надеясь выкупить свою душу. Встретиться с ним несложно. Достаточно появиться у Карлова университета ночью в нетрезвом виде, и он сам вас найдет.
  • Кроме этих персонажей пражане очень любят Железного Человека, Толстого Купца, Мясника с огненным топором, Водяного Кабурека, а побаиваются Дочь Мельника и Убитую Монашку. Все о них и не только — в нашей индивидуальной экскурсии 🧭 МАГИЯ И МИСТИКА ПРАГИ.
Организационные детали
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
  • Мы будем гулять 👣 по Праге после захода солнца, поэтому, пожалуйста, наденьте тёплую одежду или возьмите термос с горячим напитком.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке).
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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3 отзыва оставили туристы

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