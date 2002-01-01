3 отзыва оставили туристы

Что Вас ожидает

Прага — это город 🏙️, в котором очень сложно отличить вымысел от реальности. Практически у каждого дома, улочки, уголка есть своя история 📖 и своя легенда. Не говоря уже о храмах и замках. Из легенд Праги можно составить многотомное сочинение. Над некоторыми из них до сих пор раздумывают ученые-историки, решая, вымысел это или свершившийся исторический факт. В экскурсионный маршрут МАГИЯ И МИСТИКА ПРАГИ мы включили самые колоритные и неоднозначные места, архитектурные и культурные объекты, с которыми связано наибольшее количество споров, слухов, домыслов и легенд. Кроме того, не забывайте, что наша экскурсия ⛳ проходит вечером. А в темное время суток Прага имеет совершенно иной облик. К слову, городские власти и архитекторы с помощью подсветки и декораций, выгодно подчеркнули мистический облик города. Нужно отдать им должное, ночная «стобашенная» столица ⭐️ вызывает восторг 🔥 у искателей приключений. Экскурсия проходит с максимальным удобством.

Самые загадочные места Праги

Мест, которые поражают своими удивительными легендами, в Праге несчетное количество. Многие из них приобрели мировую известность именно благодаря таинственным и необъяснимым событиям, которые случаются тут с завидным постоянством. Вот парочка наиболее загадочных:

собор Святого Вита с колоколом Зигмунд. Это самый большой колокол в стране. Никто не может даже назвать его точный вес. Предположительная цифра колеблется в пределах 13 — 16 тонн. Звон Зигмунда можно услышать только по большим праздникам. И этому есть причина. Предусмотрительные чехи не хотят лишний раз искушать судьбу. Дело в том, что по преданию, если сердцевина колокола сломается, несчастье постигнет не только того, кто звонил, но и всю Прагу. Пражане даже знают точную цифру, сколько раз и когда колокол выходил из строя. В последний раз — в 2002 году. Тогда Прагу постигло одно из самых страшных наводнений в истории города.

Дом Фауста на Карловой площади. По преданию именно через дыру в крыше этого дома Мефистофель вынес душу знаменитого алхимика Фауста. Правдивость легенды подтверждает всевозможная «чертовщина», которая творилась со многими последующими хозяевами дома. Кто-то из них неожиданно получал богатство и бесследно исчезал, кто-то убивал своих родных, кто-то коллекционировал человеческие останки. Странных личностей в истории Фаустова дома немало.

Знаменитые призраки Праги

Пражане очень любят свой мистический город. Более того, искренне любят они и многих призраков, которые населяют «стобашенную». В числе наиболее популярных:

Безглавый Рыцарь-тамплиер на белом коне с головой в руках. Его с уверенностью можно назвать самым элегантным и романтичным привидением Праги. Этого красавца можно встретить на улицах Старого города. По поводу того, кто и почему обезглавил тамплиера, существует множество версий. Но путь его спасения предлагается только один: нужно остановить коня и вонзить собственный меч рыцаря ему в сердце. Если хотите увидеть Безглавого Рыцаря, приходите на улицу Liliova в полночь, и может быть именно вы станете тем героем, который подарит несчастному покой;

самый колоритный пражский призрак — Скелет-попрошайка. Это дух студента медицинского факультета Карлова университета. Один из профессоров анатомической лаборатории восхищался его высоким ростом и мечтал видеть скелет молодого человека в качестве экспоната. Будучи очень бедным, студент еще при жизни продал свой скелет профессору, а полученные деньги прокутил и пропил. В тот же вечер он был убит в пьяной драке. С тех пор каждую ночь бедный Скелет бродит в окрестностях Каролинума и попрошайничает у пьяных деньги, надеясь выкупить свою душу. Встретиться с ним несложно. Достаточно появиться у Карлова университета ночью в нетрезвом виде, и он сам вас найдет.

Кроме этих персонажей пражане очень любят Железного Человека, Толстого Купца, Мясника с огненным топором, Водяного Кабурека, а побаиваются Дочь Мельника и Убитую Монашку. Все о них и не только — в нашей индивидуальной экскурсии 🧭 МАГИЯ И МИСТИКА ПРАГИ.

Организационные детали