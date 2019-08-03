Экскурсия по вечерней и ночной Праге откроет вам совершенно другой город. Шедевры пражской архитектуры предстанут в ином свете, а улочки приобретут таинственную ауру. Всё дело в газовых фонарях, которые несколько лет назад вернулись на улицы Праги. Они заменили бездушные электрические светильники и окрасили ночной город в голубоватый цвет. Именно по таким мистическим улицам гуляли Цветаева и Набоков, Кафка и Аполлинер. Мы увидим ту самую Прагу глазами жителей прошлых столетий.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пражский Град
- Градчаны
- Район Кампа
- Карлов мост
- Мала Страна
- Старый город
Описание
Экскурсия по вечерней и ночной Праге. Вы удивитесь, как отличается Прага ночная от Праги дневной. Вы по новому увидите шедевры Пражской архитектуры и таинственные улочки старого города, освещенные голубым светом газовых фонарей. Именно газовыми фонарями была освещена Прага в 19 веке и управление города решила вернуть Праге эту особую, старинную традицию. Уже некоторые исторически части города включили отреставрированные старинные фонари середины 19 века. И становится понятнее, почему таким мистическим и таинственным казался этот город Францу Кафке, Марине Цветаевой, Набокову, французскому писателю Аполлинеру. Вы почувствуете гораздо лучше, чем днем, таинственную и магическую душу старой Праги, Genius Loci этого города. Мы увидим город с высоты Пражского Града, безлюдные улочки Нового Света – а именно здесь жили алхимики и астрологи в 16 веке, и, конечно, Пражский Град. В это время суток он совершенно безлюден. Встречаются только заблудившиеся гвардейцы почетного караула да порой еще чешский Президент, вышедший из своего кабинета на прогулку. Мы погуляем по Золотой улочке, пройдемся по прекрасным барочным площадям на Кампе, заблудимся вместе в старых улицах в районе Мальтийских рыцарей, в стороне от обычных туристских маршрутов, но с уютными трактирами, где мы обязательно отдохнем с бокалом вина или пива.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Пиво
- Кофе
- Вино
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: станция метро MalostrankaЗавершение: Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пешеходная экскурсия. Предусмотрены остановки на отдых в кафе
- Пивных
- Винотеках
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Motin
3 авг 2019
А
Анна
5 янв 2019
ИНТЕРЕСНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
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