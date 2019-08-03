Экскурсия по вечерней и ночной Праге откроет вам совершенно другой город. Шедевры пражской архитектуры предстанут в ином свете, а улочки приобретут таинственную ауру. Всё дело в газовых фонарях, которые несколько лет назад вернулись на улицы Праги. Они заменили бездушные электрические светильники и окрасили ночной город в голубоватый цвет. Именно по таким мистическим улицам гуляли Цветаева и Набоков, Кафка и Аполлинер. Мы увидим ту самую Прагу глазами жителей прошлых столетий.

Описание

Экскурсия по вечерней и ночной Праге. Вы удивитесь, как отличается Прага ночная от Праги дневной. Вы по новому увидите шедевры Пражской архитектуры и таинственные улочки старого города, освещенные голубым светом газовых фонарей. Именно газовыми фонарями была освещена Прага в 19 веке и управление города решила вернуть Праге эту особую, старинную традицию. Уже некоторые исторически части города включили отреставрированные старинные фонари середины 19 века. И становится понятнее, почему таким мистическим и таинственным казался этот город Францу Кафке, Марине Цветаевой, Набокову, французскому писателю Аполлинеру. Вы почувствуете гораздо лучше, чем днем, таинственную и магическую душу старой Праги, Genius Loci этого города. Мы увидим город с высоты Пражского Града, безлюдные улочки Нового Света – а именно здесь жили алхимики и астрологи в 16 веке, и, конечно, Пражский Град. В это время суток он совершенно безлюден. Встречаются только заблудившиеся гвардейцы почетного караула да порой еще чешский Президент, вышедший из своего кабинета на прогулку. Мы погуляем по Золотой улочке, пройдемся по прекрасным барочным площадям на Кампе, заблудимся вместе в старых улицах в районе Мальтийских рыцарей, в стороне от обычных туристских маршрутов, но с уютными трактирами, где мы обязательно отдохнем с бокалом вина или пива.