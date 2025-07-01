Добро пожаловать в место притяжения всех сладкоежек — таборский Музей шоколада и марципана! Вы рассмотрите съедобную коллекцию из шоколадных фигурок, марципановых скульптур и целых городов. Узнаете секрет их производства и на мастер-классе создадите свою сладкую поделку. А затем отправитесь гулять по старинному Табору и знакомиться с его увлекательной историей.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Посещение Музея шоколада и марципана, где вы:
- узнаете историю двух сладостей — от древних цивилизаций до наших дней
- познакомитесь с технологией их производства
- увидите съедобные экспонаты: марципановые фигурки, шоколадные скульптуры и даже миниатюрные города
- поучаствуете в мастер-классе и создадите сладкую фигурку, а затем заберёте её с собой в качестве сувенира
Прогулка по Табору. Мы пройдёмся по уютным улочкам города с богатой историей. Вы полюбуетесь старинной архитектурой и узнаете о роли Табора в эпоху гуситского движения, его значении в Средние века и культурном наследии города, сохранившемся в наши дни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Audi Q2/Audi Q3/Toyota Сorolla Сombi и т. п.) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito и т. п.)
- Вход в музей оплачивается отдельно: €10 — взрослый билет, €7 — детский. Дети ростом до 100 см посещают музей бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 3-4 человек — €210 за чел.
— для 5-7 человек — €170 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 137 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с 15-летним опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
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