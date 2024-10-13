Страсти королей

У наследника престола Франца-Фердинанда-Карла-Людвига-Йозефа фон Габсбург эрцгерцога д’Эстэ было две большие страсти: любимая женщина и охота. Супругу свою он боготворил и души в ней не чаял и ради нее же переселился в Чехию. Семейным гнездышком пары стал замок Конопиште. Обустроив замок в сказочном стиле, Фердинанд вел прекрасную жизнь: наслаждался обществом супруги, воспитывал детей и занимался любимым делом — охотой. Местность вокруг замка кишела разнообразной живностью: дикие кабаны, олени, косули, муфлоны, лисы, зайцы, тетерева, фазаны гуляли по окрестностям многочисленными стадами. Но лишь до тех пор, пока сюда не переселился Франц-Фердинанд. За несколько лет им было убито 280 тысяч животных! Повсюду в замке развешены охотничьи трофеи.

Обед охотников

После осмотра культурных ценностей замка: рогов, копыт, шикарных апартаментов императорской четы, их фотографий и предметов быта, после интереснейших рассказов о любви, отношениях в среде Габсбургов и убийстве элитарной пары в Сараево, приведшее мир к Первой мировой войне, мы посетим еще одну достопримечательность — замковый охотничий ресторан. Сядем у горящего камина, за дубовый стол в окружении охотничьего антуража, и под приятное потрескивание дров на огне попробуем местные деликатесы из дичи. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!