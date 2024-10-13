!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!! Когда-то замок Конопиште стал семейным гнездышком Франца-Фердинанда, ярого поклонника охоты, и его любимой супруги Софии.
Предлагаю прогуляться по комнатам замка, осмотреть апартаменты королевской четы, охотничьи трофеи и посетить замковый ресторан, где можно будет попробовать местные деликатесы из дичи.
Предлагаю прогуляться по комнатам замка, осмотреть апартаменты королевской четы, охотничьи трофеи и посетить замковый ресторан, где можно будет попробовать местные деликатесы из дичи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Страсти королей
У наследника престола Франца-Фердинанда-Карла-Людвига-Йозефа фон Габсбург эрцгерцога д’Эстэ было две большие страсти: любимая женщина и охота. Супругу свою он боготворил и души в ней не чаял и ради нее же переселился в Чехию. Семейным гнездышком пары стал замок Конопиште. Обустроив замок в сказочном стиле, Фердинанд вел прекрасную жизнь: наслаждался обществом супруги, воспитывал детей и занимался любимым делом — охотой. Местность вокруг замка кишела разнообразной живностью: дикие кабаны, олени, косули, муфлоны, лисы, зайцы, тетерева, фазаны гуляли по окрестностям многочисленными стадами. Но лишь до тех пор, пока сюда не переселился Франц-Фердинанд. За несколько лет им было убито 280 тысяч животных! Повсюду в замке развешены охотничьи трофеи.
Обед охотников
После осмотра культурных ценностей замка: рогов, копыт, шикарных апартаментов императорской четы, их фотографий и предметов быта, после интереснейших рассказов о любви, отношениях в среде Габсбургов и убийстве элитарной пары в Сараево, приведшее мир к Первой мировой войне, мы посетим еще одну достопримечательность — замковый охотничий ресторан. Сядем у горящего камина, за дубовый стол в окружении охотничьего антуража, и под приятное потрескивание дров на огне попробуем местные деликатесы из дичи. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Путевая экскурсия.
Что не входит в цену
- Входной билет в замок
- ТРАНСФЕР!!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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