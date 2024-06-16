Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)

Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Никто не расскажет о Праге лучше, чем она сама. Представьте — город проведёт вас по своим любимым уголкам, площадям, мостам и паркам. Поделится интересными фактами и познакомит с героями легенд.

Вы окунётесь в удивительный мир рассказов и симфонию звуков старинного города и навсегда останетесь очарованными этим волшебным местом.
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по Вацлавской площади и узнаете, как она получила своё название и какие эпохальные события ей пришлось пережить
  • Пройдёте удивительными пассажами и встретите на пути занятные витражи, скульптуры и инсталляции
  • Побываете в уютном парке с действующим монастырём и средневековым костёлом и узнаете о каверзах чешского языка
  • Услышите историю постройки главного театра Чехии, деньги на строительство которого собирали по пивнушкам
  • Узнаете о причудах императора Карла IV и его страсти к нумерологии

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Иммерсивный аудиопроменад будет интересен всем гостям Праги любого возраста. Вы наденете наушники — и отправитесь в путешествие. Я буду рядом во время прогулки и с радостью отвечу на все ваши вопросы после неё.

в субботу и воскресенье в 14:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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