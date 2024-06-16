Никто не расскажет о Праге лучше, чем она сама. Представьте — город проведёт вас по своим любимым уголкам, площадям, мостам и паркам. Поделится интересными фактами и познакомит с героями легенд. Вы окунётесь в удивительный мир рассказов и симфонию звуков старинного города и навсегда останетесь очарованными этим волшебным местом.

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Вацлавской площади и узнаете, как она получила своё название и какие эпохальные события ей пришлось пережить

Пройдёте удивительными пассажами и встретите на пути занятные витражи, скульптуры и инсталляции

Побываете в уютном парке с действующим монастырём и средневековым костёлом и узнаете о каверзах чешского языка

Услышите историю постройки главного театра Чехии, деньги на строительство которого собирали по пивнушкам

Узнаете о причудах императора Карла IV и его страсти к нумерологии

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Иммерсивный аудиопроменад будет интересен всем гостям Праги любого возраста. Вы наденете наушники — и отправитесь в путешествие. Я буду рядом во время прогулки и с радостью отвечу на все ваши вопросы после неё.