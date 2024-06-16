Никто не расскажет о Праге лучше, чем она сама. Представьте — город проведёт вас по своим любимым уголкам, площадям, мостам и паркам. Поделится интересными фактами и познакомит с героями легенд.
Вы окунётесь в удивительный мир рассказов и симфонию звуков старинного города и навсегда останетесь очарованными этим волшебным местом.
Вы окунётесь в удивительный мир рассказов и симфонию звуков старинного города и навсегда останетесь очарованными этим волшебным местом.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по Вацлавской площади и узнаете, как она получила своё название и какие эпохальные события ей пришлось пережить
- Пройдёте удивительными пассажами и встретите на пути занятные витражи, скульптуры и инсталляции
- Побываете в уютном парке с действующим монастырём и средневековым костёлом и узнаете о каверзах чешского языка
- Услышите историю постройки главного театра Чехии, деньги на строительство которого собирали по пивнушкам
- Узнаете о причудах императора Карла IV и его страсти к нумерологии
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Иммерсивный аудиопроменад будет интересен всем гостям Праги любого возраста. Вы наденете наушники — и отправитесь в путешествие. Я буду рядом во время прогулки и с радостью отвечу на все ваши вопросы после неё.
в субботу и воскресенье в 14:00
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 3577 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€287 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.