5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прага в лучах заката: на автобусе и пешком

Посетить Вышеград, пройтись по улочкам Еврейского квартала и осмотреть памятники Старого города

Valery
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Valery – представитель гидов
Если вы хотите увидеть вечернюю Прагу и прогуляться необычным маршрутом, приятно и с пользой провести время — эта экскурсия для вас.

В крепости Вышеград вы узнаете о становлении столицы, увидите базилику Петра и Павла.

Услышите о старейшем Анежкином монастыре и театре Моцарта.

И, конечно, полюбуетесь городом в свете закатного солнца.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на Вацлавской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком

Что вас ожидает

От истоков Праги
Мы отправимся в крепость Вышеград — сердце города, где началась история чешской столицы. Вы узнаете все об этом месте, поймете, почему французы перестроили крепость, осмотрите прекрасную готическую базилику Петра и Павла и увидите кладбище чешских знаменитостей. А после на одной из лучших смотровых площадок полюбуетесь панорамой вечернего города.

По центру — необычным маршрутом
Автобус отвезет вас в Еврейский квартал: здесь начнется пешеходная часть экскурсии. Вы увидите Пороховую башню, костел и площадь св. Гаштала, попробуете отыскать самый узкий дом в Праге. Узнаете об удивительном расположении Анежкиного монастыря — старейшего в городе, — и поймете, с какими событиями связано название Испанской синагоги. У стен Сословного театра мы поговорим о премьере оперы «Дон Жуан», которая состоялась при участии Моцарта. А возле Каролинума — об образовании в Чехии, о старейшем в Центральной Европе Карловом университете и о его бывшем ректоре Яне Гусе.

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная, дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей креативной команды
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
К сожалению, на данную экскурсию не набралась группа, поэтому ходили по маршруту другой, не менее увлекательной вечерней экскурсии. Даже не смотря на длительные перелеты и почти сутки без сна, экскурсия пролетела на одном дыхании. Если хотите насладится вечерней Прагой и узнать много интересного, смело выбирайте один из вечерних маршрутов данной команды!
28 октября 2019
Экскурсия понравилась. Рассказ гида был интересен. Очень красивые виды.Хорошо составлен маршрут.
Светлана
20 октября 2019
Гид Ольга. Экскурсия очень интересная, познавательная. Ольга прекрасный рассказчик. Очень рекомендую. Спасибо большое. Из-за тонированных стекол микроавтобуса плохо видна вечерняя Прага. Но пешеходная прогулка на отлично.
9 июля 2019
У нас был гид Роман. Мы ходили с ребёнком 10ти лет. Всё очень понравилось и мне и ему. Рекомендуем.
29 мая 2019
Хорошая экскурсия, вечерняя Прага и вышеград в лучах заката действительно прекрасное зрелище. Наш гид роман выше всяких похвал!

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