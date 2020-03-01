5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От истоков Праги

Мы отправимся в крепость Вышеград — сердце города, где началась история чешской столицы. Вы узнаете все об этом месте, поймете, почему французы перестроили крепость, осмотрите прекрасную готическую базилику Петра и Павла и увидите кладбище чешских знаменитостей. А после на одной из лучших смотровых площадок полюбуетесь панорамой вечернего города.

По центру — необычным маршрутом

Автобус отвезет вас в Еврейский квартал: здесь начнется пешеходная часть экскурсии. Вы увидите Пороховую башню, костел и площадь св. Гаштала, попробуете отыскать самый узкий дом в Праге. Узнаете об удивительном расположении Анежкиного монастыря — старейшего в городе, — и поймете, с какими событиями связано название Испанской синагоги. У стен Сословного театра мы поговорим о премьере оперы «Дон Жуан», которая состоялась при участии Моцарта. А возле Каролинума — об образовании в Чехии, о старейшем в Центральной Европе Карловом университете и о его бывшем ректоре Яне Гусе.