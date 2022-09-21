Любителям всплакнуть и расчувствоваться предлагается следующий сюжетец…

«В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь. А там, где нынче замок Орлик, жил-был разбойник Батёк.

Был он нагл, сметлив и фантастически везуч.

Батёк кошмарил окрестные графства и нагонял страху на трудолюбивое население.

Королевская же рать, как ни старалась, изловить его не могла.

Безнаказанно он бедокурил многие лета, но однажды благосклонная планида решила его примерно наказать…

… Был у Батька златокудрый сынишка, и всякий раз, когда тятька промышлял душегубством, малец скучал дома, играя сам с собой в бирюльки.

И вот как-то раз, когда Батёк грабил соседских баронов, налетела на их тайное лесное жилище огромная чёрная птица и унесла невинное дитё в неприступный скальный чертог.

Воротясь домой, Батёк обнаружил пропажу и немедля отправился на поиски чада. Всю ночь он бродил по дремучим лесам, прислушиваясь к каждому шороху, и лишь с восходом солнца услыхал детский плач, доносившийся с вершины неприступной скалы.

Освободив дитятю из плена, Батёк уразумел знак, посланный ему свыше, и поклялся больше зла никому не причинять.

С тех пор он стал поборником морали и образцом репутации, а на судьбоносной скале построил прекрасный замок, нареча его Орликом».

Прослушав велеречивые сказы, всплакнув и насострадавшись, осмотрев замковую мебель, доспехи и гобелены, стоит с лёгким сердцем покинуть Орлик, чтобы продолжить познавательную поездку.

Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel.

В отличие от Орлика, здесь будут не только показывать и повествовать, но и непременно угощать. Минимум по пол-литра свежесваренного пиваса получит каждый прослушавший теоретическую часть.

Сказать по правде, экскурсионный рассказ о варении Великопоповицкого пива весьма познавателен и интересен.

После прогулки по пивоварне и добротного обеда в местной харчевне неизбежно приходит время расслабленных бесед и душевного любомудрия, для чего как нельзя лучше подходит неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами…