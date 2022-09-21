Вышеград, Козел и Орлик

Сегодняшний исток познания Чехии - замок Орлик-над-Влтавой

Сегодняшний исток познания Чехии — замок Орлик-над-Влтавой. Всякому индивидууму время от времени хочется сказки и победившего добра. С этого и начнётся экскурсия по Орлику. Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel.

А затем неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами.
Вышеград, Козел и Орлик
Вышеград, Козел и Орлик
Вышеград, Козел и Орлик
Вышеград, Козел и Орлик
Вышеград, Козел и Орлик
Вышеград, Козел и Орлик

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Орлик
  • Пивоварня Velkopopovický Kozel
  • Вышеград
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Любителям всплакнуть и расчувствоваться предлагается следующий сюжетец…
«В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь. А там, где нынче замок Орлик, жил-был разбойник Батёк.
Был он нагл, сметлив и фантастически везуч.
Батёк кошмарил окрестные графства и нагонял страху на трудолюбивое население.
Королевская же рать, как ни старалась, изловить его не могла.
Безнаказанно он бедокурил многие лета, но однажды благосклонная планида решила его примерно наказать…
… Был у Батька златокудрый сынишка, и всякий раз, когда тятька промышлял душегубством, малец скучал дома, играя сам с собой в бирюльки.
И вот как-то раз, когда Батёк грабил соседских баронов, налетела на их тайное лесное жилище огромная чёрная птица и унесла невинное дитё в неприступный скальный чертог.
Воротясь домой, Батёк обнаружил пропажу и немедля отправился на поиски чада. Всю ночь он бродил по дремучим лесам, прислушиваясь к каждому шороху, и лишь с восходом солнца услыхал детский плач, доносившийся с вершины неприступной скалы.
Освободив дитятю из плена, Батёк уразумел знак, посланный ему свыше, и поклялся больше зла никому не причинять.
С тех пор он стал поборником морали и образцом репутации, а на судьбоносной скале построил прекрасный замок, нареча его Орликом».
Прослушав велеречивые сказы, всплакнув и насострадавшись, осмотрев замковую мебель, доспехи и гобелены, стоит с лёгким сердцем покинуть Орлик, чтобы продолжить познавательную поездку.
Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel.
В отличие от Орлика, здесь будут не только показывать и повествовать, но и непременно угощать. Минимум по пол-литра свежесваренного пиваса получит каждый прослушавший теоретическую часть.
Сказать по правде, экскурсионный рассказ о варении Великопоповицкого пива весьма познавателен и интересен.
После прогулки по пивоварне и добротного обеда в местной харчевне неизбежно приходит время расслабленных бесед и душевного любомудрия, для чего как нельзя лучше подходит неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
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Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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