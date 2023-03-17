Замок Емниште и пивовар Козел

Чехию называют страной многовековых старинных замков и вкуснейшего

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Чехию называют страной многовековых старинных замков и вкуснейшего в мире пива. И это совершенно справедливо. В нашем путешествии мы предлагаем в этом убедиться. В экскурсии мы объединили две выдающиеся визитные карточки Чехии.

Во время тура вы посетите один из самых элегантных чешских замков — роскошный Емниште и знаменитую пивоварню Великопоповицкий Козел, где уже много веков варят пиво, которое считается эталонным.
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Ближайшие даты:
21
мар
28
мар
4
апр
11
апр

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Емниште
  • Пивоварня Велкопоповицкий Козел
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Описание

Чехия радует и удивляет туристов неповторимой атмосферой средневековья. Этой стране удалось сохранить свой особенный колорит. Такого количества великолепных дворцов, многовековых крепостей и мрачных цитаделей нет, пожалуй, больше ни в одной из европейских стран. А старинное чешское пиво, которое до сих пор варят по средневековым рецептам — это мировой бренд.
Наш тур мы организовали таким образом, чтобы вы в полной мере смогли оценить уникальный чешский колорит. Первая остановка путешествия — замок Емниште. К архитектурной категории, именуемой замками, эту выдающуюся старинную постройку можно отнести лишь номинально. На самом деле — это утонченный, аристократичный дворец в стиле высокого барокко, который пользуется огромной популярностью у туристов.
Второй объект путешествия — старинная пивоварня Великопоповицкий Козел. Здесь вы посетите музей завода, посмотрите на процесс приготовления знаменитого пенного напитка, продегустируете эксклюзивное свежее нефильтрованное пиво, а в специализированных магазинчиках при пивоваре сможете приобрести сувенирные наборы с лучшими сортами пива Великопоповицкий Козел.

Романтичный замок Емниште

Замок Емниште находится в центральной Чехии в 57 км. от Праги в районе Бенешова. Поэтому трансфер не займет много времени и не будет утомительным. Свою историю Емниште начинает в 1381 году. Изначально он имел вид достаточно мрачной средневековой крепости, пока в 1717 году не стал владением графа Трауттсманорфа. Аристократ решил сделать из мрачной цитадели роскошную летнюю резиденцию. Для переделки граф нанял одного из лучших архитекторов того времени — Франтишека Канька.
Кстати, новый замок расположился несколько в другом месте и был построен в рекордно короткие сроки. Строительные работы длились один год. Кроме того, вокруг дворца был разбит красивейший парк во французском стиле. Через 30 лет после постройки страшный пожар практически полностью уничтожил Емниште. Граф Трауттсманорф очень любил свою резиденцию, поэтому не только отстроил дворец вновь, но и сделал его еще краше. За свою историю Емниште несколько раз менял владельцев. Последний аристократический род, который, кстати, владеет замком и по сей день, — знаменитые князья Штернберги. Они и сегодня проживают в левом крыле дворца.
Самая колоритная часть Емниште отдана под экспозицию, небольшую гостиницу и магазин дизайнерской одежды, которую создает княгиня Штернберг. Во время экскурсии вы увидите замковый музей, роскошные интерьеры комнат, салонный, танцевальный, рыцарский залы и уникальные коллекции старинной утвари.

Старинный Пивовар Козел

Пиво Kozel любят и ценят гурманы по всему миру. Это напиток с древнейшей историей, которая началась в 1874 году в селе Вельке-Поповице на местной пивоварне. Но старинные документы свидетельствуют о том, что пиво в Вельке-Поповице стали варить гораздо раньше, еще в XVI веке. За свою многовековую историю пивовар Великопоповицкий Козел пережил немало. Это Тридцатилетняя война и две мировые, многократная смена хозяев, времена застоев в период советской национализации. Но, несмотря на это, пивовар Великопоповицкий Козел сегодня является одной из крупнейших пивоварен в Чехии. Капитал завода составляет более 600 000 000 чешских крон, а годовой оборот более 100 000 000 гектолитров пива.
Кроме посещения музея, завода и местных магазинчиков при пивоваре вы можете пообедать или поужинать в местном колоритном ресторанчике, где вам предложат сытные и ароматные блюда национальной кухни и, конечно же, вкуснейшее свежее пиво. Особенно интересно, что во время экскурсии по заводу вам расскажут увлекательную историю о том, как овеянный множеством анекдотов легендарный козел, стал узнаваемым символом бренда. А еще вы сможете познакомиться с живым прототипом эмблемы — характерным бородатым козлом Ольдом, который живет на территории завода в специальном загоне и, судя по упитанности, очень хорошо здесь себя чувствует.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Сбор в 8:45 у памятника Святому Вацлаву на коне на Вацлавской площади;
  • Размещение в комфортабельном автобусе;
  • Отправление в 9:00;
  • В течение всей экскурсии Вас сопровождает высокопрофессиональный гид.
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.

По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
  • Билеты в экскурсионные объекты
  • Личные расходы (обед, напитки, сувениры)
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь, Прага
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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