Замок и средневековая корчма Детенице

Приглашаем вас отправиться в знаменитый средневековый замок Детенице

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Приглашаем вас отправиться в знаменитый средневековый замок Детенице, который находится в 60 км от Праги! Вы осмотрите необыкновенный памятник архитектуры эпохи позднего барокко, погуляете по живописному английскому парку и представите, как здесь жили представители рыцарских и дворянских родов.
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Пивоварня Детенице
  • Средневековая корчма Детенице
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Описание

Приглашаем вас на вечернюю экскурсию в замок и корчму Детенице - средневековую таверну, известную во всём мире!
В начале экскурсии вы сможете осмотреть замок Детенице, а также расположенный вокруг него живописный парк. На протяжении нескольких столетий своей истории замок сменил много владельцев, при этом неоднократно меняя свой облик. Построенный как готическая крепость, замок затем был перестроен в стиле ренессанс семьей Кршинецких, владевшей поместьем более века. Далее серьезная реконструкция постигла замок, когда им стал владеть Кристиан Клам-Галлас, перестроивший свое владение в стиле позднего барокко, в котором он сохранился до наших дней. Во время часовой экскурсии по замку вы услышите множество интересных историй и легенд о замке и его владельцах, а также увидите богатые коллекции оружия мальтийских рыцарей, охотничьих трофеев и великолепные интерьеры.
Далее вы отправитесь в известную средневековую корчму недалеко от замка, где начнется необычное средневековое шоу. Оно позволит вам оказаться в типичной таверне времен таинственных рыцарей, разбойников с большой дороги, инквизиций и великих королей! Всё здесь передает атмосферу первобытности и простоты нравов того времени, ведь интерьер сделан из камня, дерева и шкур животных, свет дают свечи, пол устлан соломой, а стены и потолок опалены факелами.
Вас встретят не рафинированные придворные, а одетые в средневековые рубахи парни, общающиеся со всеми наравне. Вам принесут вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне и подадут пиво, которое варится в местной пивоварне с начала XIV века. Местное пиво, как говорят, имеет волшебные свойства настраивать людей на любовное настроение, его даже называют «пиво Любви». Во время трапезы звучит живая музыка, прямо на столах исполняются танцы, грохочут перестрелки и дерутся разбойники! Ну и, конечно, апофеозом станет великолепное шоу местного глотателя огня и его прекрасной ученицы!
Программа экскурсии продолжается пять часов, и уже в 22:00 вы снова окажетесь в центре Праги, в нашем современном мире… Но с чувством, что Вы только что совершили путешествия на машине времени!

Пт, Сб, Вс в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Для всех:
  • Экскурсия по пивоварне
  • Средневековая развлекательная программа.
  • Билет с ужином:
  • Ужин из трех блюд (маринованный сыр, различные виды мяса, приготовленного по старинным рецептам на открытом огне, десерт)
  • Два напитка — пиво (литр сваренного по старинному рецепту пива, светлого или темного) или вино по вашему выбору
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завершение: Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Пт, Сб, Вс в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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