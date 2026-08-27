Знаменитые Каньоны есть не только в Америке, удивительная природа Черногории подарила миру свои природные достопримечательности. Мы предлагаем вам не просто экскурсию, а полный обзорный комплекс по природе Черногории.
Мы проедем по
Мы проедем по
Описание экскурсииЭкскурсия Гранд Каньоны это самая полная обзорная поездка по природе Черногории. Она включает в себя маршрут обычной экскурсии Каньоны + дополнительно во второй половине дня проезд через весь Нац. парк Дурмитор, Пивское озеро и Боко Которскую Бухту. Начинаем около 7.00 - 8.00 утра по стандартной программе Каньоны и забираем гостей с курортов Тиват, Котор, Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св. Стефан, Петровац, Булярица, Сутоморе. В течение дня мы сделаем с Вами круг внутри всей страны – проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю. Выехав утром с побережья, проезжаем мимо островка Св. Стефан и красивейшего Скадарского озера. Затем проезжаем главный город Подгорицу – самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории. После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят Вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах. Следующая наша остановка – монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории – цветущие розы, зелень, ульи. Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара – начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут Одно из самых красивых мест нашей поездки – мост Джурджевича через каньон Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории моста. В каньоне реки Тара, мы остановимся на обед в ресторане. Комплексный обед предлагается за доп. плату 15 е с человека по желанию. Комплексный обед состоит из мясной суп + салат + основное блюдо (мясо или рыба). В стоимость обеда не входят напитки. Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Делаем остановку на обед в городе Жабляк около 14.30 днем. После Жабляка начинается самое красивое место нашей поездки – проезд сквозь Нац. Парк Дурмитор. Это дикое место на высоте 1900 м. с альпийскими лугами и заснеженными вершинами. Наша обратная дорога лежит через города Плужине, Никшич, Даниловград. Вечером около 20.30 возвращаемся в ваш отель на побережье.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нац парк Дурмитор
- Черное озеро
- Мост Джурджевича
- Каньон Морача
Что включено
- Автобус
- Услуги гида
- Билет в Нац парк Дурмитор 3 евро
- Вход в монастырь Морача 2 евро
- Возвращение обратно на то же место - где вас забирали утром
Что не входит в цену
- Обед 10 евро (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будвы
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