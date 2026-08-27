Индивидуальная экскурсия Каньоны, Черное озеро, Дурмитор

Знаменитые Каньоны есть не только в Америке, удивительная природа Черногории подарила миру свои природные достопримечательности. Мы предлагаем вам не просто экскурсию, а полный обзорный комплекс по природе Черногории.

Мы проедем по
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Каньонам, а затем увидим весь Национальный парк Дурмитор, Пивское озеро и Боко, Которскую Бухту.

В течение дня мы сделаем с вами круг внутри всей страны — проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю. Вы увидите все природные ландшафты Черногории, от известных до потайных мест!

Индивидуальная экскурсия Каньоны, Черное озеро, Дурмитор
Индивидуальная экскурсия Каньоны, Черное озеро, Дурмитор
Индивидуальная экскурсия Каньоны, Черное озеро, Дурмитор

Описание экскурсии

Экскурсия Гранд Каньоны это самая полная обзорная поездка по природе Черногории. Она включает в себя маршрут обычной экскурсии Каньоны + дополнительно во второй половине дня проезд через весь Нац. парк Дурмитор, Пивское озеро и Боко Которскую Бухту. Начинаем около 7.00 - 8.00 утра по стандартной программе Каньоны и забираем гостей с курортов Тиват, Котор, Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св. Стефан, Петровац, Булярица, Сутоморе. В течение дня мы сделаем с Вами круг внутри всей страны – проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю. Выехав утром с побережья, проезжаем мимо островка Св. Стефан и красивейшего Скадарского озера. Затем проезжаем главный город Подгорицу – самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории. После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят Вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах. Следующая наша остановка – монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории – цветущие розы, зелень, ульи. Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара – начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут Одно из самых красивых мест нашей поездки – мост Джурджевича через каньон Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории моста. В каньоне реки Тара, мы остановимся на обед в ресторане. Комплексный обед предлагается за доп. плату 15 е с человека по желанию. Комплексный обед состоит из мясной суп + салат + основное блюдо (мясо или рыба). В стоимость обеда не входят напитки. Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Делаем остановку на обед в городе Жабляк около 14.30 днем. После Жабляка начинается самое красивое место нашей поездки – проезд сквозь Нац. Парк Дурмитор. Это дикое место на высоте 1900 м. с альпийскими лугами и заснеженными вершинами. Наша обратная дорога лежит через города Плужине, Никшич, Даниловград. Вечером около 20.30 возвращаемся в ваш отель на побережье.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нац парк Дурмитор
  • Черное озеро
  • Мост Джурджевича
  • Каньон Морача
Что включено
  • Автобус
  • Услуги гида
  • Билет в Нац парк Дурмитор 3 евро
  • Вход в монастырь Морача 2 евро
  • Возвращение обратно на то же место - где вас забирали утром
Что не входит в цену
  • Обед 10 евро (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Будвы

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