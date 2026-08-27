Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы проедем по читать дальше уменьшить Каньонам, а затем увидим весь Национальный парк Дурмитор, Пивское озеро и Боко, Которскую Бухту.



В течение дня мы сделаем с вами круг внутри всей страны — проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю. Вы увидите все природные ландшафты Черногории, от известных до потайных мест! Знаменитые Каньоны есть не только в Америке, удивительная природа Черногории подарила миру свои природные достопримечательности. Мы предлагаем вам не просто экскурсию, а полный обзорный комплекс по природе Черногории.Мы проедем по

Алексей Ваш гид в Будве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €440 за экскурсию Цена за 1-19 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский более 12 часов 1-19 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия Гранд Каньоны это самая полная обзорная поездка по природе Черногории. Она включает в себя маршрут обычной экскурсии Каньоны + дополнительно во второй половине дня проезд через весь Нац. парк Дурмитор, Пивское озеро и Боко Которскую Бухту. Начинаем около 7.00 - 8.00 утра по стандартной программе Каньоны и забираем гостей с курортов Тиват, Котор, Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св. Стефан, Петровац, Булярица, Сутоморе. В течение дня мы сделаем с Вами круг внутри всей страны – проедем вдоль границы с Албанией, немного не доехав до сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю. Выехав утром с побережья, проезжаем мимо островка Св. Стефан и красивейшего Скадарского озера. Затем проезжаем главный город Подгорицу – самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории. После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят Вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах. Следующая наша остановка – монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории – цветущие розы, зелень, ульи. Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара – начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут Одно из самых красивых мест нашей поездки – мост Джурджевича через каньон Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории моста. В каньоне реки Тара, мы остановимся на обед в ресторане. Комплексный обед предлагается за доп. плату 15 е с человека по желанию. Комплексный обед состоит из мясной суп + салат + основное блюдо (мясо или рыба). В стоимость обеда не входят напитки. Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Делаем остановку на обед в городе Жабляк около 14.30 днем. После Жабляка начинается самое красивое место нашей поездки – проезд сквозь Нац. Парк Дурмитор. Это дикое место на высоте 1900 м. с альпийскими лугами и заснеженными вершинами. Наша обратная дорога лежит через города Плужине, Никшич, Даниловград. Вечером около 20.30 возвращаемся в ваш отель на побережье.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик