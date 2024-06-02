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со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.