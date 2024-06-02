Экскурсии в Подгорицу из Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Подгорица» в Будве на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Мост Миллениум — символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви поэта к черногорцам»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Затем последует переезд в главный град Черногории — Подгорицу, где мы посетим самый большой собор страны — храм Воскресения Христова, к строительству которого причастны многие славянские народы»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Каньон реки Циевна и Подгорица»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
«Далее мы отправляемся в Подгорицу по другой живописной дороге»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • А
    Адиля
    24 октября 2023
    Панорамный круг по Черногории
    Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
  • О
    Олег
    11 августа 2023
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
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    со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.

  • Т
    Таисия
    9 июля 2019
    Черногорская гармония
    Огромное спасибо за невероятный маршрут и понятную интересную информацию! мы провели невероятный день в Черногории и очень благодарны нашему гиду за захватывающие пейзажи и интересную программу!
  • G
    Gennadi
    19 сентября 2017
    Черногорская гармония
    Все было просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Подгорица»

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  2. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
  3. Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
  4. Черногорская гармония
  5. Панорамный круг по Черногории
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Подгорица" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 170 до 295. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Подгорица», 111 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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