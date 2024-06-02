1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Мост Миллениум — символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви поэта к черногорцам»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Затем последует переезд в главный град Черногории — Подгорицу, где мы посетим самый большой собор страны — храм Воскресения Христова, к строительству которого причастны многие славянские народы»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Каньон реки Циевна и Подгорица»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
«Далее мы отправляемся в Подгорицу по другой живописной дороге»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ААдиля24 октября 2023Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
- ООлег11 августа 2023Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
- ТТаисия9 июля 2019Огромное спасибо за невероятный маршрут и понятную интересную информацию! мы провели невероятный день в Черногории и очень благодарны нашему гиду за захватывающие пейзажи и интересную программу!
- GGennadi19 сентября 2017Все было просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Подгорица»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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