Путешествие по северу Черногории подарит незабываемые впечатления.
В ходе экскурсии вы пересечете всю страну, увидите знаменитый мост Джурджевича, который возвышается над рекой Тара, и насладитесь видами Черного озера.
Высокогорные дороги откроют перед
В ходе экскурсии вы пересечете всю страну, увидите знаменитый мост Джурджевича, который возвышается над рекой Тара, и насладитесь видами Черного озера.
Высокогорные дороги откроют перед
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть мост Джурджевича
- 🏞 Посетить Черное озеро
- 🌄 Прокатиться по высокогорным дорогам
- 🍽 Попробовать черногорскую кухню
- 🗺 Познакомиться с культурой Черногории
Что можно увидеть
- Мост Джурджевича
- Черное озеро
Описание экскурсии
Путешествие по Черногории
Представьте себе, что всего за один день вы сможете проехать через всю удивительную Черногорию! Это будет незабываемое приключение, полное ярких впечатлений и открытий.
Знаменитые достопримечательности
В нашем маршруте вы увидите:
- Знаменитый мост Джурджевича, который поражает своей красотой;
- Очаровательное Черное озеро, окруженное живописными горами;
- Высокогорные дороги, которые подарят вам захватывающие виды;
- Самый глубокий каньон в Европе, который впечатляет своими масштабами.
Настоящая Черногория
Во время путешествия вы сможете насладиться настоящей черногорской кухней, которая порадует вас разнообразием вкусов и ароматов. Мы также познакомим вас с культурой и обычаями этой удивительной страны, чтобы вы могли лучше понять ее дух и традиции.
Приготовьтесь к приключению!
Это путешествие — отличная возможность увидеть настоящую Черногорию, её горы, реки и озера. Мы уверены, что каждый момент будет полон вдохновения и радости!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка над Будвой
- Каньон реки Морача
- Древний монастырь Морача
- Каньон реки Тара
- Мост Джурджевича на Таре
- Черное озеро
- Национальный парк Дурмитор
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
Место начала и завершения?
Будва
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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