Север Черногории. Экскурсия в каньоны

Погрузитесь в удивительное путешествие по Черногории! Увидите мост Джурджевича, Черное озеро и насладитесь местной кухней, открывая культуру страны
Путешествие по северу Черногории подарит незабываемые впечатления.

В ходе экскурсии вы пересечете всю страну, увидите знаменитый мост Джурджевича, который возвышается над рекой Тара, и насладитесь видами Черного озера.

Высокогорные дороги откроют перед
читать дальше

вами потрясающие панорамы, а посещение самого глубокого каньона в Европе оставит вас без слов.

Погружение в культуру и обычаи Черногории, а также дегустация местной кухни станут приятным дополнением к этому насыщенному дню

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть мост Джурджевича
  • 🏞 Посетить Черное озеро
  • 🌄 Прокатиться по высокогорным дорогам
  • 🍽 Попробовать черногорскую кухню
  • 🗺 Познакомиться с культурой Черногории
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Ближайшие даты:
18
мая19
мая20
мая21
мая22
мая23
мая24
мая
Время начала: 08:30, 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Мост Джурджевича
  • Черное озеро

Описание экскурсии

Путешествие по Черногории

Представьте себе, что всего за один день вы сможете проехать через всю удивительную Черногорию! Это будет незабываемое приключение, полное ярких впечатлений и открытий.

Знаменитые достопримечательности

В нашем маршруте вы увидите:

  • Знаменитый мост Джурджевича, который поражает своей красотой;
  • Очаровательное Черное озеро, окруженное живописными горами;
  • Высокогорные дороги, которые подарят вам захватывающие виды;
  • Самый глубокий каньон в Европе, который впечатляет своими масштабами.

Настоящая Черногория

Во время путешествия вы сможете насладиться настоящей черногорской кухней, которая порадует вас разнообразием вкусов и ароматов. Мы также познакомим вас с культурой и обычаями этой удивительной страны, чтобы вы могли лучше понять ее дух и традиции.

Приготовьтесь к приключению!

Это путешествие — отличная возможность увидеть настоящую Черногорию, её горы, реки и озера. Мы уверены, что каждый момент будет полон вдохновения и радости!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка над Будвой
  • Каньон реки Морача
  • Древний монастырь Морача
  • Каньон реки Тара
  • Мост Джурджевича на Таре
  • Черное озеро
  • Национальный парк Дурмитор
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание.
Место начала и завершения?
Будва
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Будвы

На север Черногории
На машине
12 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
21 мая в 07:00
22 мая в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
На машине
13 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
Завтра в 08:30
24 мая в 08:30
€345 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
На машине
11 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
21 мая в 07:00
22 мая в 07:00
€378 за всё до 4 чел.