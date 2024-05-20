1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
- ААрслан25 февраля 2024Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
- ЕЕлизавета19 декабря 2023Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
- ААнна23 сентября 2023Отличная поездка, спасибо!
- ББахыт21 сентября 2023Больше спасибо Светлане за отлично организованную экскурсию!!! Очень интересно. Маршрут был построен очень хорошо 👍 Рекомендую всем!!!
- ЕЕлена5 сентября 2023Открыть ЧерногориюОгромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
- ТТатьяна21 августа 2023Легкая и познавательная поездка в сердце Черногории. Светлана прекрасный гид, собеседник и водитель. Ездили с детьми 10 и 13 лет, довольны остались все.
- ЮЮрий9 августа 2023Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
- ВВалентина29 июля 2023Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Негуши»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Негуши" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 145 до 276. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Негуши», 109 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август