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Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Мы начинаем нашу поездку с побережья на автомобиле 🚘 и по живописной дороге приезжаем на берег Скадарского озера.

Там мы с вами пересядем на комфортабельный скоростной катер и отправимся в южную часть Скадарского озера, где посетим с вами два островных монастыря XIV и XV вв.

Бешка и Морачник.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €300 за экскурсию

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Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник
Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник

Что вы увидите

  • Скадарское озеро
  • Монастырь Бешка
  • Монастырь Морачник
Монастырь Бешка
Второе название Горица, располагается на острове 🏝️, в южной части Скадарского озера. Он состоит из двух церквей Св. Георгия (построена 1385-1403) и Пресвятой Богородицы (построена 1438-1440). Сегодня — это действующий женский монастырь.
Морачник
Следующий монастырь Морачник расположен на востоке одноименного острова, так же в южной части Скадарского озера. Это в 13 километрах от границы с Албанией. Монастырь Морачник с церковью Святой Богородицы впервые упоминается в 1417 г. Сегодня монастырь Морачник является действующим мужским монастырём.

Организационные детали:

  • На обратном пути, по желанию, предусмотрена остановка для купания;
  • После высадки на берег по желанию гости могут выбрать пикник на живописной поляне у реки Морача (жареная скадарская рыба 🐟, домашний сыр, вино 🍷 или обед в национальном ресторане (оплачивается самостоятельно)).
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Аренда катера.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Пикник – 10 евро с персоны или обед в национальном ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник
Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник
Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник
Островные монастыри Скадарского озера — Бешка и Морачник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
Олег Б.
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