Второе название Горица, располагается на острове 🏝️, в южной части Скадарского озера. Он состоит из двух церквей Св. Георгия (построена 1385-1403) и Пресвятой Богородицы (построена 1438-1440). Сегодня — это действующий женский монастырь.
Морачник
Следующий монастырь Морачник расположен на востоке одноименного острова, так же в южной части Скадарского озера. Это в 13 километрах от границы с Албанией. Монастырь Морачник с церковью Святой Богородицы впервые упоминается в 1417 г. Сегодня монастырь Морачник является действующим мужским монастырём.
Организационные детали:
На обратном пути, по желанию, предусмотрена остановка для купания;
После высадки на берег по желанию гости могут выбрать пикник на живописной поляне у реки Морача (жареная скадарская рыба 🐟, домашний сыр, вино 🍷 или обед в национальном ресторане (оплачивается самостоятельно)).
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Аренда катера.
Что не входит
Личные расходы
Пикник – 10 евро с персоны или обед в национальном ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.