Монастырь Бешка

Второе название Горица, располагается на острове 🏝️, в южной части Скадарского озера. Он состоит из двух церквей Св. Георгия (построена 1385-1403) и Пресвятой Богородицы (построена 1438-1440). Сегодня — это действующий женский монастырь.

Морачник

Следующий монастырь Морачник расположен на востоке одноименного острова, так же в южной части Скадарского озера. Это в 13 километрах от границы с Албанией. Монастырь Морачник с церковью Святой Богородицы впервые упоминается в 1417 г. Сегодня монастырь Морачник является действующим мужским монастырём.

Организационные детали: