Что вас ожидает:Поймать здесь можно следующие виды рыб: уклейка, пресноводные угри, окунь и конечно же скадарский карп. Сопровождать вас будет местный опытный рыбак.

Мы обеспечим вас снастями, всем необходимым для рыбалки, а также практически гарантированным уловом. Пойманный улов по вашему желанию приготовят в местном ресторане на берегу реки.