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Рыбалка на Скадарском озере

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Если вам надоела суета и хочется уединиться с удочкой на фоне живописной природы, то вам прямая дорога на озерную или речную рыбалку в Черногорию.

Живописные пейзажи и чистейший горный воздух, тихая и неторопливая рыбалка 🐟 — всё это вы найдете на Скадарском озере, одном из крупнейших в Европе.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

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Рыбалка на Скадарском озере
Рыбалка на Скадарском озере

Что вы увидите

  • Рыбалка
Что вас ожидает:Поймать здесь можно следующие виды рыб: уклейка, пресноводные угри, окунь и конечно же скадарский карп. Сопровождать вас будет местный опытный рыбак.
Мы обеспечим вас снастями, всем необходимым для рыбалки, а также практически гарантированным уловом. Пойманный улов по вашему желанию приготовят в местном ресторане на берегу реки.
Что входит
  • Снасти, всё необходимое для рыбалки
  • Транспорт (автомобиль до 4 чел. )
  • Сопровождение местного опытного рыбака.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Рыбалка на Скадарском озере
Рыбалка на Скадарском озере
Рыбалка на Скадарском озере
Рыбалка на Скадарском озере
Рыбалка на Скадарском озере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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