Что вас ожидает:Поймать здесь можно следующие виды рыб: уклейка, пресноводные угри, окунь и конечно же скадарский карп. Сопровождать вас будет местный опытный рыбак.
Мы обеспечим вас снастями, всем необходимым для рыбалки, а также практически гарантированным уловом. Пойманный улов по вашему желанию приготовят в местном ресторане на берегу реки.
Что входит
- Снасти, всё необходимое для рыбалки
- Транспорт (автомобиль до 4 чел. )
- Сопровождение местного опытного рыбака.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Будве