S Svetlana Красоты северной Черногории За целый день удалось повидать много различных красот и побывать на тех горных дорогах, где не пройдет автобус. Вдоволь наговорились о жизни черногороцев и их истории. Экскурсию рекомендую

O Olga Красоты северной Черногории Ерудированный, отличный гид и человек, просто замечательно было с ним быть на экскусии, всем желаем этого профессионала!!! В следующем году с вами, Женя! Спасибо!!!