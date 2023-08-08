1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
«Это гармоничное место идеально для лодочных прогулок и рыбалки»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от €580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Рыболовный сезон на морскую рыбу в Черногории длится от 15 марта до конца ноября»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
«Сопровождать вас будет местный опытный рыбак»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana8 августа 2023За целый день удалось повидать много различных красот и побывать на тех горных дорогах, где не пройдет автобус. Вдоволь наговорились о жизни черногороцев и их истории. Экскурсию рекомендую
- OOlga30 июля 2023Ерудированный, отличный гид и человек, просто замечательно было с ним быть на экскусии, всем желаем этого профессионала!!! В следующем году с вами, Женя! Спасибо!!!
- OOlga24 июля 2023Отличный маршрут, виды завораживают, вкусно кушали. Мы были с детьми (4 и 9 лет), выдержали легко. Очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 580. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Будве 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024