1 чел.
По популярности
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14%
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
76€65 за всё до 7 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
Завтра в 08:30
16 июля в 08:00
220€187 за всё до 6 чел.
скидка
5%
7.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€171 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Скидки»
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