Экскурсии со скидкой в Будве до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Будве на русском языке, цены от €65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будва. Очарование Старого града
Пешая
скидка
14%
74 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
7665 за всё до 7 чел.
Черногорская гармония
На машине
скидка
15%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
Завтра в 08:30
16 июля в 08:00
220187 за всё до 6 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
скидка
5%
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180171 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Будва. Очарование Старого града
  2. Черногорская гармония
  3. Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Дурмитор
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Острог
  9. Самое главное
  10. Каньон реки Тара
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 187 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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