читать дальше городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому