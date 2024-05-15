Увидеть самое главное в Будве

Найдено 7 экскурсий в категории «Самое главное» в Будве на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Будва
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
55 за всё до 15 чел.
Будва и Котор за один вечер
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
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    и развития страны. Лёгкая и интересная подача материала. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Способен найти подход и заинтересовать человека любого возраста. Умный, добрый, воспитанный, лёгкий в общении. Была на экскурсии с 2 детьми 10 лет и мужем. Дети считают Йову самым лучшим и самым интересным гидом! Он даже мороженым угостил детей 🙂)). Мы с мужем считаем читаем что нам очень повезло, что именно Йова был нашим гидом в наш последний день пребывания в Черногории 🙏🏻! Благодаря ему - только самые тёплые воспоминания и мысли о Черногории! Йова отличный водитель. Показал нам очень много красивых мест с роскошными видами. Рассказал много интересного. Провели фантастический день в отличной компании. Экскурсия прошла очень легко, непринуждённо и исключительно на позитиве! Если окажемся в Черногории ещё, будем путешествовать только с Йовой! Отличный гид и просто хороший, добрый человек! Спасибо большое, Йова! Здоровья Вам и всего самого доброго ❤️!

    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатлениеЭкскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление
  • С
    Сергей
    24 февраля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • А
    Адиля
    24 октября 2023
    Панорамный круг по Черногории
    Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
  • I
    Irina
    24 августа 2023
    Будва и Котор за один вечер
    Великолепно!!!
  • К
    Ксения
    14 июля 2023
    Будва и Котор за один вечер
    Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он нас даже специально отвез в изумительное место.
    Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и онЗамечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и онЗамечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он
  • М
    Марина
    28 июня 2023
    Знакомьтесь, Будва
    Очень интересная и информативная экскурсия по старому городу. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Самое главное»

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  1. Будва. Очарование Старого града
  2. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  3. Знакомьтесь, Будва
  4. Будва и Котор за один вечер
  5. Панорамный круг по Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Самое главное" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 55 до 430. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 110 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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