1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana15 мая 2024Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
- ИИрина28 апреля 2024Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
- ССергей24 февраля 2024Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ААдиля24 октября 2023Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- IIrina24 августа 2023Великолепно!!!
- ККсения14 июля 2023Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он нас даже специально отвез в изумительное место.
- ММарина28 июня 2023Очень интересная и информативная экскурсия по старому городу. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Самое главное»
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