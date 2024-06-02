1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ДДаниил31 мая 2024Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
- ММария7 мая 2024Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ТТатьяна6 ноября 2023Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
- ННаталья25 августа 2023Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
- SSvetlana8 августа 2023Красоты северной ЧерногорииЗа целый день удалось повидать много различных красот и побывать на тех горных дорогах, где не пройдет автобус. Вдоволь наговорились о жизни черногороцев и их истории. Экскурсию рекомендую
- OOlga30 июля 2023Красоты северной ЧерногорииЕрудированный, отличный гид и человек, просто замечательно было с ним быть на экскусии, всем желаем этого профессионала!!! В следующем году с вами, Женя! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньон реки Тара»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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