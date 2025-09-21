Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Тивате на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест от €480 за всё до 6 чел. На машине На катере 8 часов 15 отзывов Водная прогулка Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас Начало: В Которе, Тивате или Будве €280 за всё до 4 чел. На машине 11 часов 60 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Влюбиться в Черногорию Погрузитесь в атмосферу Черногории, где вас ждут живописные пейзажи и уникальные традиции. Узнайте о богатой истории и культуре этой страны €345 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Тивата

