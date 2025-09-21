Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Погрузитесь в атмосферу Черногории, где вас ждут живописные пейзажи и уникальные традиции. Узнайте о богатой истории и культуре этой страны
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тивату в сентябре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 480. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 85 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь